Аспирант ИТМО в шестой раз стал победителем соревнования программистов Google Code Jam

Петербургский 24-летний программист Геннадий Короткевич в шестой раз показал всему миру, кто лучше обращается с компьютером. Аспирант университета ИТМО вновь принял участие в престижном международном соревновании гениев-IT Google Code Jam. В этом году конкурс проходил в Сан-Франциско. Всего в нем приняли участие 50 тысяч программистов со всего мира.

- Ежегодно в Google Jam принимают участие программисты со всего мира, из которых в финал выходят только 25 лучших, - сообщают в ИТМО. - Среди вышедших в финал кроеме Геннадия также были выпускники университета Борис Минаев и Евгений Капун.

Геннадий Короткевич выиграл 15 тысяч долларов Фото: ИТМО

Соревнования Google Code Jamпроходят с 2003 года. Принять участие в нем может любой желающий. Однако пройти в финал могут только профессионалы. Первый этап - это квалификационный раунд. Он длится почти сутки. Сразу же после него идет серия соревнований из трех раундов.

Короткевич побеждает в шестой раз Фото: ИТМО

- После прохождения всех «фильтров», которые проводятся онлайн, остается 25 финалистов – лучших программистов мира, - поясняют петербургском университете. - Их приглашают на очный тур контеста, который каждый год меняет свое место проведения. Например, в прошлом году это был Торонто (Канада), на этот раз – Сан-Франциско (США).

Лучшим из лучших стал Геннадий Короткевич. Он побеждает в соревнованиях в шестой раз. За победу ему вручили приз в 15 тысяч долларов.

К слову, это не единственные достижений Геннадия. Аспирант ИТМО - двукратный победитель международного чемпионата мира по программированию ICPC, пятикратный победитель Яндекс.Алгоритма.

Всего в соревнованиях Google Code Jam Геннадий в этом году набрал 143 балла. В тройке лидеров соревнования японец Макото Соэджима и студент MIT Эндрю Хе. Они набрали по 121 баллу.