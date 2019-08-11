2019-08-11T18:47:40+03:00
Общество

В Ленобласти мать пожаловалась в полицию на жестокое крещение своего ребенка

У годовалого малыша, по словам родителей, травмы после таинства [осторожно, шокирующее видео]
Роман ЛЯЛИН
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Крещение ребенка попало на видео Фото: кадр из видеоКрещение ребенка попало на видео Фото: кадр из видео
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В Гатчинской епархии разгорается скандал после крещение годовалого малыша в Мариенбургской церкви. Мать ребенка заплатила за проведение таинства, но на ее глазах священник начал применять силу, чтобы провести обряд. Мать, услышав истошные крики своего ребенка, подбежала к игумену, чтобы забрать малыша. Но священнослужитель силой продолжал церемонию.

- Что вообще происходит в головах людей? - недоумевает подруга матери ребенка Виктория. - Мерзкие кадры, от которых я лично рыдаю! У меня не хватает слов, я в бешенстве, я в растерянности. Все это дело происходило Мариенбургской церкви. Весь этот ужас совершил игумен Фотий ( Нечепоренко). Индивидуальное крещение, все платно.

Жестокое крещение ребенка в Ленобласти.

Кадры жестокого крещения попали на видео. На них видно, как ребенок кричит, плачет и сопротивляется. Тем не менее, игумен силой берет его за голову и окунает в священную воду. Малыш при этом извивается. Мать не выдерживает и подбегает к сыну, чтобы забрать его. Но священник не реагирует.

- У годовалого ребенка телесные повреждения, ссадины и ушибы, - сообщает Виктория. - Заявление в полицию написано.

В Мариенбургском храме отказались комментировать инцидент. Пресс-секретарь Гатчинской епархии иерей Александр Асонов оказался недоступен для комментариев. Его телефон выключен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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