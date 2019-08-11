2019-08-11T19:54:30+03:00
Происшествия

Росатом обнародовал имена погибших при взрыве реактивного двигателя на военном полигоне под Архангельском

От травм скончались пять научных сотрудников
Роман ЛЯЛИН
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В ЧП погибли пять человекВ ЧП погибли пять человекФото: Артем КИЛЬКИН
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Стали известны имена сотрудников Росатом, погибших во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки на морском военном полигоне под Архангельском. Ученые получили серьезные травмы. Спасти их не удалось. Все они являлись сотрудниками Саровского ядерного центра.

Сейчас стало известно, кто именно погиб от взрыва на полигоне.

1) разработчик Алексей Вьюшин

2) ведущий инженер Евгений Коротаев

3) начальник научно-испытательной группы Вячеслав Липшев,

4) инженер по испытаниям Сергей Пичугин

5) заместитель начальника научно-испытательного отделения Владислав Яновский

Сейчас в причинах ЧП разбирается специальная комиссия, в которую вошли сотрудники различных государственных ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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