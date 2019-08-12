"Это последнее шоу": Дженифер Лопес в Петербурге объявила о том, что завершает концертный тур

«Во дает!», «Шикарная женщина», «Вот это фигура! В ее-то годы» - в соцсетях тысячи постов, посвященных Дженифер Лопес. Американская певица второй раз за месяц приехала в Россию, чтобы дать сольный концерт в рамках мирового тура со своим новым шоу «It’s my party». К слову, тур юбилейный. Меньше месяца назад Лопес отметила (внимание!) свое 50-летие! Вот после этих цифр у многих челюсти отвисли, ведь выглядит Дженифер чуть ли не в два раза моложе своего возраста, да и отплясывает на сцене так, что не каждый молодой артист сможет. В очередной раз Джей Ло продемонстрировала, что есть еще порох в пороховницах, а ягоды в ягодицах на концерте в Петербурге 11 августа.

Стоит сказать, что фанаты ее очень ждали. Начали собираться у СКК Петербургский почти три часа до начала концерта. И не важно, что шел дождь, даже в такую погоду стоило ждать своего кумира.

Гостей и правда, ожидало много сюрпризов. Ну во-первых, декорации и свет, кажется, что теми софитами, которые установила команда Лопес в СКК, можно было бы осветить один маленький город в России. Хореография пеыицы и ее танцовщиков была на высшем уровне, этого у Дженифер не отнять. А ее костюмы заслуживают отдельного внимания.

Исполнила Дженифер Лопес в Петербурге как новые песни, так и проверенные временем хитыФото: Алена ЧИЧИГИНА

За время концерта артистка переоделась 6 раз. И каждый ее костюм как произведение искусства, откровенного такого искусства. Издалека казалось, что она выступает уж в очень открытых нарядах, которые едва скрывают ее формы. Однако при близком рассмотрении выяснилось, что костюм с трусами и всякие полосочки, которые каким-то неведомым чудом связывают сапоги и верхний предмет одежды, на самом деле одеты поверх боди телесного цвета, так что очень даже прилично. Хотя при таких энергичных танцах, не удивительно, что на концерте в Москве у певицы оторвалась лямка на одном из костюмов.

jlo Just one cheek... #mybirthdaysuit #itsmypartytour

Дже Ло много говорила по-английски, рассказывала про свои первые роли в кино. А потом поприветствовала зрителей по-русски, сказав «привет», чем сорвала овации. К слову, на концерт американской поп-дивы пришли 20 тысяч человек.

Исполнила для них Дженифер как новые песни, так и проверенные временем хиты, к примеру, «Jenny from the Block», «On The Floor», «Ain't Your Mama».

Артистка вывела на сцену свою 11-летнюю дочь Эмму. Они поразили публику совместным исполнением песни «Titanium»Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Был еще один приятный сюрприз. Артистка вывела на сцену свою 11-летнюю дочь Эмму. Они поразили публику совместным исполнением песни «Titanium». К слову, дуэт появляется в шоу Джей Ло не впервые: то же самое было и в Лос-Анджелесе, и в Москве. Дочка путешествует вместе с мамой по всему миру, совсем недавно были в Израиле. Всей семьей сходили к стене плача, где их сняли папарацци.

Звезда была в приподнятом настроении, ведь мировое турне — это яркое продолжение ее личного праздника. К слову, фанаты в Петербурге приготовили для нее поздравление - нарисовали плакаты и скандировали «Happy birthday»

- Спасибо, что отметили день рождения со мной. Санкт-Петербург, вы лучшие! Знаете, это последнее шоу в этом туре. Да, вот и все! Вам все самое лучшее! – сказала артистка в микрофон.

jlo Until next time!!! This is the final bow of the #itsmypartytour Thank you St. PETERSBERG Russia for a beautiful night!! And to all the fans who came out to celebrate this summer with me at the #itsmypartytour You truly made this a summer I will never forget!! #iloveyousomuch video by @lacarba

Своими впечатлениями о городе с фанатами Лопес не делилась, вполне может быть, что берегла силы перед финальным выступлением и, пока еще никуда не сходила. Но теперь ведь будет время. Тем более, что окончание большой работы Дженифер отмечать уже начала. Она выложила в соцсети ролик, как ее команда празднует это событие в Петербурге. Судя по этим кадрам, становится ясно, что самое жаркое осталось за кадром.

А фанаты надеются, что артистка еще порадует своими выступлениями. Может на 60-летний юбилей в следующий раз приедет, кто знает?