От 2 до 6 миллионов: что можно приобрести в Петербурге и пригородах

ВЫБОР ЕСТЬ

В среднем квартира в Санкт-Петербурге стоит 7-8 миллионов рублей. Для сравнения, в Москве собственное жилье обойдется в 11-12 миллионов. Поэтому на сумму от 2 до 6 миллионов рублей в Северной столице можно подобрать немало вариантов жилой недвижимости.

Дорогие районы Петербурга - Адмиралтейский, Василеостровский, Центральный, Петроградский и Московский - можно сразу вычеркнуть из списка, если только вам не нужна комната в коммуналке. Самая дешевая комната в историческом центре города стоит около 1 миллиона рублей, а есть предложения и за 2-2,5 миллиона. Покупают такое жилье в основном для сдачи в аренду.

А вот если количество квадратных метров для вас важнее, чем исторический центр и виды на город, то в спальных районах Петербурга и на границе с Ленобластью выбор вариантов самого разного жилья значительно больше. Можно даже купить просторную «трешку» для большой семьи. К примеру, в Девяткино или Мурино трехкомнатная квартира площадью 60 кв. м стоит 4,7 миллиона рублей. За 86 «квадратов» придется отдать 5,3 миллиона. В Колпино общий бюджет покупки в среднем составляет 4-4,5 миллиона рублей. Несколько дороже жилье в Пушкинском районе, где среднестатистический бюджет покупки - 6 миллионов рублей. Вариантов на самом деле масса, можно подобрать и количество метров, и этаж, и район.

- Средний бюджет покупки в проектах нашей компании класса масс-маркет в первом полугодии 2019 года составил 3,8 миллиона рублей, - говорит начальник отдела маркетинга РСТИ (Росстройинвест) Екатерина Пчелкина. - Самыми ликвидными лотами по-прежнему остаются студии и однокомнатные квартиры. Тем не менее средняя площадь приобретаемой у нас квартиры составляет 39 кв. м, и в структуре спроса преобладают «однушки» (42 процента всех сделок).

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

И все-таки как быть, если простора, удобства и комфорта лишаться не хочется, но и денег на жилье в престижном районе не хватает? В этом случае эксперты советуют рассматривать новостройки, расположенные в развитых районах Петербурга, недалеко от центра города. Там с бюджетом до 6 миллионов рублей можно найти очень интересные предложения: и рядом с парками (которых в центре очень мало), и видовое жилье (с удивительными видами на Финский залив), и комплексы с оригинальной архитектурой и современными технологическими решениями. При этом новые дома, как правило, обеспечены парковками, благоустроенными дворами с местами для отдыха и занятий спортом.

- У покупателя с бюджетом от 2 до 6 миллионов рублей выбор достаточно велик. На эту сумму вполне можно смело купить «однушку» или даже «двушку», с отделкой или без нее, в перспективной локации, - продолжает Екатерина Пчелкина. - Например, в ЖК New Time, строящемся у Юнтоловского заказника, однокомнатная квартира с чистовой отделкой обойдется в 3,5 миллиона рублей. В строящемся на берегу Невы ЖК «Петр Великий» видовая двухкомнатная квартира площадью 59 кв. м стоит 5,2 миллиона рублей без отделки. Более того, можно обратить внимание и на сегмент бизнес-лайт, к которому относится ЖК Terra у Пионерского сада: цена однокомнатной квартиры без отделки площадью от 33 до 50 кв. м составит от 4,1 до 5,9 миллиона рублей.

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