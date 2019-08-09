Лучшие из лучших

По данным Петростата, в сфере строительства работают 56,7 тысячи человек. Это именно они возводят огромные высотки на окраинах города, заботятся о том, как будут выглядеть дома в историческом центре Северной столицы и насколько уютными станут наши с вами квартиры после ремонта. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» поздравляет всех с праздником! Накануне Дня строителя мы решили рассказать о лучших из лучших представителях этой профессии.

ГЛАВНОЕ - ЛЮБИТЬ, ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ

В конце мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Как определили обладателя этого звания? За победу боролись два десятка специалистов из города и области. На строительной площадке жилого квартала в Янино развернулось настоящее соревнование. Мастера своего дела демонстрировали профессиональные навыки, состязались не только в теории и практике, но и в творчестве.

После подсчета всех баллов, выставленных компетентным и независимым жюри, 1-е место занял Олег Жизневский, специалист компании «СТ-Строй» (входит в объединение «Строительный трест»). Олег представил Санкт-Петербург на Национальном конкурсе профмастерства «Строймастер», который прошел в Москве накануне Дня строителя.

Олег Жизневский. Фото: «Строительный трест».

Кстати, к своей победе он относится более чем спокойно. Говорит, что просто любит то, чем занимается.

Олег трудится в качестве каменщика более пяти лет. В настоящий момент работает на строительстве жилого комплекса «Капитал» в Кудрово. Так что, если будете там смотреть себе жилье, знайте: дом делал лучший каменщик города.

ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКРА

Еще один победитель конкурса профмастерства - сотрудник ООО «Северная Компания» Антон Арисов. В должности электрогазосварщика он работает уже семь лет, выполняет сварочные работы внутренних газопроводов котельных. На счету Антона несколько крупных объектов: котельная для «Газпром Арены», Александро-Невской лавры. Он также обслуживает станции тепла в городе и Ленобласти, участвовал в строительстве олимпийских объектов в Сочи и Красной Поляне.

Антон Арисов. Фото: ООО «Северная компания».

Теперь в послужном списке Арисова еще и звание лучшего сварщика города. Антона наградили на недавнем мероприятии в Санкт-Петербурге. Он, как и многие победители, уверен, что конкурс - это лишь подтверждение его знаний и умений. Главное - искра каждый день.

СТРОИТЬ - ЗНАЧИТ СОЗИДАТЬ, ОСТАВЛЯЯ СВОЙ СЛЕД В ИСТОРИИ

Сергею Луцыку всего 26 лет, а он уже занимает должность руководителя строительства в одной из крупнейших строительных компаний Петербурга - «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Молодой специалист следит за тем, как идут дела на стройплощадке, прямо на месте решает организационные вопросы, контролирует сроки выполнения работ.

Сергей Луцык. Фото: ГК «Эталон».

На вопрос, как ему удалось так быстро сделать карьеру, Сергей отвечает просто: помогли знания, желание работать, любовь к профессии, помощь старших коллег, которые делились накопленным опытом. Стать строителем Луцык хотел еще со школы. Воодушевил пример дедушки, который работал начальником центрального строительного управления Ленинградского военного округа.

- Профессия строителя была, есть и будет нужной всегда. Она дает надежду на стабильность и веру в будущее, а еще мне всегда хотелось участвовать в чем-то масштабном, созидающем, - рассказывает Сергей Луцык. - Поэтому, поступив в Санкт-Петербургский политехнический университет, я хотел быстрее начать работать. В «Эталон ЛенСпецСМУ» пришел, когда учился на втором курсе: проходил там практику, а потом остался работать на полставки. Вуз окончил с красным дипломом, и меня сразу же взяли на работу в должности инженера. Сейчас иногда вуз приглашает меня рассказать о профессии студентам.

За плечами молодого специалиста несколько реализованных объектов. Сейчас Сергей вместе с коллегами из «Эталон ЛенСпецСМУ» занимается строительством школы на проспекте Космонавтов. Но самым ярким и запоминающимся Сергей считает участие в строительстве Музея железных дорог России около станции метро «Балтийская». Именно этот объект стал для молодого строителя «школой жизни» в профессии.

«В МОЕЙ ПРОФЕССИИ СКУЧНО НЕ БЫВАЕТ!»

Стать строителем начальник участка ЖК Terra компании РСТИ (Росстройинвест) Сергей Бархатов мечтал с детства. И свою мечту осуществил: стройка стала не только его профессией, но и главным делом жизни. Вот уже около двенадцати лет он строит дома и почти десять лет делает это вместе с компанией РСТИ.

Сергей Бархатов. Фото: РСТИ (Росстройинвест).

Сергей Бархатов руководил строительством знаковых для Петербурга жилых комплексов, начиная с этапа котлована и заканчивая передачей ключей дольщикам. С его участием был построен первый в России жилой небоскреб «Князь Александр Невский», жилые комплексы «Город мастеров» и «Суворов».

- Работать интересно, нравится подход застройщика к архитектуре жилых комплексов - это узнаваемые дома, которые украшают город. Каждый проект уникален и не похож на другие. Очень приятно сознавать, что в этом есть и мой вклад, - добавляет Сергей.

Чтобы построить дом, технических знаний мало. Нужно уметь налаживать контакты с людьми, грамотно ставить цели и их достигать. Быть устойчивым к стрессам и решению нестандартных задач, а также уметь мыслить шире. Именно эта особенность профессии Сергею нравится больше всего.

- Меня вдохновляет многозадачность профессии: нужно постоянно работать головой, решать самые разные задачи - и мне это нравится. Никакой рутины, каждый день происходит что-то новое - и это интересно! - говорит молодой человек. - А когда интересно, то ты сам пытаешься узнавать новое. Например, я читаю техническую литературу, стараюсь быть в курсе строительных инноваций, занимаюсь саморазвитием.

«МОЛОДЕЖЬ, ЗНАЙТЕ: СТРОИТЕЛИ БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ»

Андрей Лупич в профессии штукатура более десяти лет, он не только хороший мастер, но еще и популярный блогер. Рассказывает в соцсетях о секретах и сложностях профессии, дает мастер-классы и уроки.

Андрей Лупич. Фото: Личный архив.

А ведь собирался стать экономистом, даже проработал какое-то время бухгалтером в крупной компании. Но понял, что работа в офисе не для него.

- Я еще во время учебы подрабатывал на объектах с отцом - он у меня сварщик и каменщик, всю жизнь на стройке, всему меня научил, - вспоминает Андрей. - Потом знакомые периодически обращались: то одно сделать, то другое. Так я и понял, что строители нужны всегда. Вот, кстати, мой главный совет молодежи, которая сомневается, идти ли в рабочие профессии: знайте, вы без денег и работы не останетесь.

Андрей уверяет, что на месте стоять невозможно. Каждый объект, каждый заказчик - это экзамен. Нужно постоянно развиваться, изучать новые материалы и технологии, благо в Петербурге есть очень интересные проекты, которые дают простор для фантазии. А еще на недавнем конкурсе профессионального мастерства среди городских строительных организаций и учебных заведений Андрей стал одним из победителей в номинации «Лучший штукатур - 2019».

- Конкурс - это тоже проверка себя, - продолжает штукатур ООО «Центр инновационных строительных технологий». - Ты развиваешься и в мастерстве, и в теории, а значит, будешь еще более востребован в работе.