Где хотят жить петербуржцы

В ПОИСКАХ УДОБСТВА И УЮТА

Предпочтения петербуржцев в области выбора недвижимости в последние годы серьезно изменились. Если раньше каждая квартира находила своего покупателя, то сейчас все иначе. Люди ищут не просто крышу над головой, они хотят получить комфортное жилье, в котором будет удобно каждому члену семьи.

- Если говорить о покупке жилья для себя или семьи, а не в инвестиционных целях, то интерес покупателей смещается к более просторным и функциональным квартирам. Огромные коридоры, маленькие кухни и слишком вытянутые комнаты уходят в прошлое. В таких квартирах сложно расставить мебель и правильно зонировать пространство, - рассказывает директор по продажам «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») Ирина Соловьева. - Сегодня в тренде кухни-гостиные, которые позволяют собраться всей семьей за большим столом. Также больше внимания покупатели стали уделять системе хранения. Популярностью пользуются квартиры с нишами под гардеробные или с кладовыми, где можно хранить сезонные вещи или спортивный инвентарь.

А вот выбор планировки - вопрос всегда индивидуальный. Петербуржцы, как правило, выбирают один из двух вариантов. Первый - классическая планировка: изолированные комнаты и просторная кухня не менее 8-10 квадратных метров. Второй - европланировка, когда кухня объединена с гостиной, а помимо этого, есть еще одна или две отдельные спальни.

- Застройщики изучают меняющиеся потребности и запросы покупателей, разрабатывая новые планировочные решения. К примеру, Группа «Эталон» создает различные по конфигурации и площади квартиры, которые позволяют учитывать интересы разных покупателей, - добавляет Ирина Соловьева. - В жилых комплексах компании можно найти даже уникальные для города планировки. Например, в ЖК «Эталон на Неве» запроектированы «городские виллы». Это двухуровневые квартиры с отдельным входом.

НАВСТРЕЧУ ПОКУПАТЕЛЮ

Все чаще на рынке городских новостроек в сегментах комфорт и бизнес появляются проекты, в которые застройщики внедряют опции из более высоких классов.

- Вспомним, что еще не так давно два санузла в квартире были роскошью, а сегодня такую планировку можно встретить во многих жилых комплексах комфорт-класса, - говорит начальник отдела маркетинга РСТИ (РосСтройИнвест) Екатерина Пчелкина. - Такие уникальные форматы, как квартиры с окном в ванной, собственной террасой или мастер-спальней, с отдельной ванной комнатой или даже гардеробной, раньше были доступны только для покупателей элиты. Сейчас такие решения можно встретить и в проектах других классов. Например, в ЖК Terra у Пионерского сада, где РСТИ реализует квартиры класса бизнес-лайт, спросом пользуются планировки с террасами.

Что касается количества комнат, то в лидерах спроса у петербуржцев сегодня находятся однокомнатные квартиры, за ними следуют «двушки», а вот студии постепенно теряют популярность.

- Кардинальных изменений квартирографии в структуре спроса не произошло и вряд ли произойдет в ближайшие годы. В сегменте масс-маркет по-прежнему наиболее востребованы квартиры небольшой площади. Однако мы отмечаем смещение предпочтений в сторону «однушек», на которые приходится 42 процента, в то время как на студии - 28 процентов, - заметила Екатерина Пчелкина.

Впрочем, важен не только метраж недвижимости, но и соотношение студий, одно-, двух- и трехкомнатных квартир в жилом доме. Раньше покупатели не обращали на этот критерий особого внимания, но сейчас он становится все более значимым в процессе выбора жилья.

- Это позволяет создать единую социальную среду, - поясняет Ирина Соловьева, - поэтому в зависимости от локации, концепции и класса объекта специалисты выстраивают комфортное соотношение однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и других типов квартир в каждом комплексе.