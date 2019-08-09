Планировки на заказ, просторные дворы и зеленые бульвары

Сегодня сложно себе представить одинокую «свечку» в чистом поле, без дорог, детских площадок и магазинов. Изменился не просто облик, а само предназначение новых районов: это больше не «спальный мешок», в который залезаешь исключительно поздним вечером после работы, а целый маленький город, по инфраструктуре не уступающий даже мегаполису. В этом убедился корреспондент «Комсомолки», который в преддверии Дня строителя побывал в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой».

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ИНФРАСТРУКТУРА

В ЖК «Новое Горелово» я отправлялся, зная, что комплекс еще строится: три дома сданы, еще несколько возводят. Завершить масштабный проект планируется к 2025 году. Тогда здесь будет жить около девяти тысяч человек.

Аккуратные 16-этажные дома уже высились впереди. Но где же знакомые «симптомы» стройки? Вместо грунтовки - свежий асфальт, вместо гор стройматериалов на обочинах - трава и деревья... О кипящей вовсю работе можно было догадаться только по желтым башенным кранам, что выглядывали из-за крыш.

Я прошел через арку и оказался в просторном дворе. С детской площадки доносился звонкий смех. Ребятня скатывалась с горки и снова скакала по ступенькам на старт.

Мимо пронеслась на самокате девочка в розовом платье.

- Не догонишь! - дразнила она своего не столь расторопного товарища.

За безопасность детей можно не бояться: катаются они по велодорожке, даже знак специальный установлен.

Чуть дальше - спортивная площадка с воротами и баскетбольным кольцом. При желании и волейбольную сетку повесить можно.

Я шел по широкому тротуару, прислушиваясь к шуму листвы. Березы, ели, кустарники - зелени здесь очень много, причем не каких-нибудь саженцев, а больших «взрослых» деревьев. К слову, всю эту инфраструктуру - площадки, дороги, растения - делали не наспех после сдачи первых очередей, а одновременно с жильем. Тогда же появились магазины и частные детские сады. Вскоре, кстати, откроется и бюджетный, в следующем году появится школа.

Как бы там ни ругали многоэтажки, во дворе было очень уютно. Ведь давит вовсе не количество этажей, а плотная застройка лоб в лоб, когда за крышами неба не видать. Здесь же дома стоят на комфортном расстоянии друг от друга.

При создании планировок застройщик спрашивает у покупателей, какой они сами хотят видеть квартиру.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ - СВОЙ СЦЕНАРИЙ

В шоурум я шел мимо строящегося здания. Его стена на время стала палитрой художника. На нее нанесли краску 25 разных цветов, чтобы выбрать наиболее подходящий. То же некогда произошло и с парадным: прежде чем определиться с оформлением общих зон, в «ЛенРусСтрое» перепробовали 150 видов штукатурки.

- Мы хотели, чтобы при первом знакомстве парадное производило «вау-эффект», но впоследствии не раздражало, а успокаивало. Ведь людям, может быть, жить здесь десятки лет, - отметил заместитель генерального директора компании «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

К слову, двери в парадных стеклянные: так в подъезде светлее и сразу видно, что происходит снаружи.

На каждом этаже оборудованы комнаты для хранения колясок, велосипедов и санок. И это не только ради защиты имущества.

- Необходимо, чтобы соседи друг с другом знакомились и общались, - уверен Жабин.

Заместитель генерального директора компании «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. Фото предоставлено пресс-службой ЛенРусСтроя.

Однако даже такая глубина в проработке общих зон и благоустройства двора кажется «лягушатником», когда узнаешь, как в компании подходят к созданию планировок.

- Чтобы понять, какой должна быть кухня для четырех человек, мы сделали макет из гипса, расставили мебель, засовывали в ящики тарелки, кастрюли, сковородки… - вспоминает Жабин.

По его словам, в квартире может быть несколько сценариев. У каждого - своя планировка. - Вот, например, живет молодая пара и пожилой человек. Он не хочет мешать детям, поэтому в своей комнате проводит гораздо больше времени. Значит, она должна быть не менее 16 метров. Тогда ее можно разделить на зоны для сна и отдыха, - объяснил Максим. Кроме того, учитывают в компании и тип восприятия человека. Визуалам подбирают красивые цвета, для аудиалов есть специальная система звукоизоляции, а для кинестетиков - материалы, приятные на ощупь.

Важно, что продаются квартиры уже с отделкой. Ведь «вбухать» кругленькую сумму в ремонт после первого взноса по ипотеке может далеко не каждый.

РЕЦЕПТ УСПЕХА

Счастье в деталях

Благодаря таким, казалось бы, простым и очевидным вещам, как зелень и радующие глаз цвета, возникает чувство уюта и дома в широком понимании этого слова, а значит, и счастья.

Правила диктует покупатель

Именно он решает, что в итоге будет построено. Компания собирает целые фокус-группы и выясняет, как выглядит квартира мечты.

Идеология

Директора сами живут в построенных ими домах и знают о проблемах района. Максим Жабин мечтает построить комплекс, которым гордились бы его дети.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В биографии компании «ЛенРусСтрой» нет ни одного пятна в виде замороженной стройки или сорванных сроков сдачи. Видимо, поэтому именно к ней два года назад правительство Ленобласти обратилось за помощью в достройке проблемного ЖК в Малом Верево.

- На стройплощадке мы увидели погруженные сваи и заросшее мхом поле. А 96 из 289 квартир тогда были уже проданы... - рассказал директор по строительству «ЛенРусСтроя» Алексей Булдин.

Сейчас строительство завершено на 70 процентов: идет остекление и монтаж внутренних систем. Заселение планируется уже весной следующего года.

- Для нас в этом проекте коммерческой выгоды нет. Постараемся хотя бы в ноль выйти, - добавил Булдин.

СКАЗАНО!

Леонид Яковлевич Кваснюк , генеральный директор строительной корпорации «ЛенРусСтрой. Фото предоставлено пресс-службой ЛенРусСтроя.

«Люблю Роберта Рождественского: «Если вы есть - будьте первыми!» Я не сижу на одном месте. В метро, даже с чемоданом, бегу и вниз и вверх. Меня не остановить. Сначала прошел путь от мастера до управляющего треста. В 29 лет у меня уже было 15 тысяч подчиненных! Если строил, то целый поселок со всей инфраструктурой! Так и в Горелово в 2001 году первыми начали комплексное освоение территорий. Это вам не точечная застройка - гораздо сложнее. Тут и школы надо возвести, и детские сады, и спортивные площадки, и дороги проложить, и деревья посадить. Надо построить все красиво, быстро, вовремя, чтобы люди жили и радовались долгие годы».

(Леонид Яковлевич КВАСНЮК, генеральный директор строительной корпорации «ЛенРусСтрой».)

НА ЗАМЕТКУ

Изюминкой «Нового Горелово» станет бульвар. На нем появится общественное пространство с зелеными зонами, развлекательными площадками и большим фуд-кортом - такое же, как на Новой Голландии или в «Севкабель Порт».

ФАКТ

Почти каждый второй покупатель ЖК «Новое Горелово» повторно приобретает здесь жилье. Это очень высокий показатель доверия.