Жизнь по плану: квартира с прицелом на будущее

НОВЫЕ ТРЕНДЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

По статистике, новые квартиры в основном покупают молодые пары в возрасте до 30 лет без детей и молодые семьи - до 45 лет и с детьми. Требования к будущему жилью у таких клиентов особенные.

Во-первых, энергичные и динамичные молодые люди предпочитают исключительно новое жилье с современными коммуникациями и продуманными планировками. Они также хотят видеть рядом с домом стоянки для велосипедов и самокатов, променады, просторные входные группы.

Во-вторых, они придерживаются здорового образа жизни, поэтому ищут дома рядом с парками и скверами. И чем сильнее район насыщен инфраструктурой, тем лучше, ведь молодежь ведет активный образ жизни. А еще молодые покупатели откладывают семейную перспективу на более зрелый период жизни, отдавая предпочтение карьере.

Однако устремления сегодняшних молодых людей завтра станут другими. С возрастом мобильность сменится основательностью, а после рождения ребенка ценности и представления о том, каким должен быть дом, поменяются.

ДУМАТЬ НАПЕРЕД

Изучив вкусы и пристрастия разновозрастных аудиторий, застройщики разрабатывают свои проекты с расчетом на самые разные интересы покупателей. Взять, например, жилой комплекс New Time от строительной компании «РСТИ». Проект действительно получился во многом уникальный. С одной стороны, его обитатели будут жить в городской черте, причем в самом активно развивающемся районе - Приморском. С другой - практически у дома находится Юнтоловский лесопарк - огромный зеленый массив, прекрасное место для прогулок как пешком, так и на велосипеде.

Окружение, экология, современная яркая архитектура и технические решения - то, что надо молодым и активным людям. Но даже когда у жильцов появятся новые приоритеты, New Time их не разочарует. Между корпусами жилого комплекса появятся благоустроенные, закрытые от машин дворы, а из кровли подземных паркингов сделают пространство для отдыха.

Кроме того, РСТИ построит на территории комплекса школу и два детских сада. Отдельно стоящий детский сад на 215 мест будет построен рядом с 5-й и 6-й очередями New Time. Начать строительство планируется в 2021 году, закончить - в 2023-м. Школа на 825 учеников разместится напротив 7-й очереди комплекса, а ввод ее в эксплуатацию намечен на 2026 год. В рамках 7-й очереди ЖК New Time также запланировано встроенно-пристроенное помещение для детского сада на 120 мест, который будет введен в эксплуатацию одновременно с жилым домом в 2022 году.

Так что молодые пары спокойно могут покупать квартиры под свои сегодняшние запросы. А когда они получат ключи, сделают ремонт и решат обзавестись детьми, подоспеет и необходимая «детская» инфраструктура. Впрочем, те, у кого дети уже есть, оценят близость жилого комплекса к работающим школам, садикам и поликлиникам.

- Выбирая жилье, современный покупатель выбирает свою свободу. Новая квартира - то пространство, где ты живешь именно так, как тебе всегда хотелось, и больше не идешь на компромиссы, - считают в РСТИ. - В ЖК New Time мы уделили огромное внимание всевозможным мелочам, о которых обычно вроде и не думаешь, но без внимания к которым обеспечить подлинный комфорт невозможно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«РСТИ - значит «Расти!»

Известный петербургский застройщик ГК «РосСтройИнвест» сменил имя.

РСТИ - именно так уже несколько лет называют ГК «РосСтройИнвест» партнеры, дольщики и сами сотрудники. Теперь РСТИ - официальный бренд холдинга, который одновременно строит миллион квадратных метров недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве.

За 18 лет работы компания «РСТИ» построила 1,5 млн. кв. м недвижимости, 100 процентов домов сдала в срок, сформировала земельный банк 50 га. Свое совершеннолетие холдинг встречает в обновленном корпоративном образе, который отражает сегодняшние бизнес-цели компании. Новый этап развития - это выход на столичный рынок.

- Наша миссия - создание возможностей для собственного роста, а также для развития тех, с кем мы работаем. РСТИ - значит «Расти!», - говорят в компании.