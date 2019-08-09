Синий, синий, голубой - выбирай себе любой: Петербуржцам предложили определить цвет общественного транспорта

Любой петербуржец и тем более ленинградец привык, что автобусы в городе обычно бывают желтыми (ну или белыми с зеленой полосой в последнее время), троллейбусы - синие и белые, а трамваи - красные, даже бордовые. Так было заведено издавна, не сказать издревле. Но сейчас устоявшийся порядок решено нарушить. Горожанам предложили выбрать, каким будет единый стиль транспорта. И ни желтого, ни красного в списке нет...

- Цвет общественного транспорта – подвижная часть ландшафта. Он должен «вписывать» транспорт в архитектуру, как красные автобусы Лондона или желтые вагоны берлинского метро, тем самым создавая гармоничный и уникальный образ города, - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

По мнению авторов инициативы, единый цвет выделяет общественный транспорт в потоке и обеспечивает дополнительную безопасность - водители должны держаться подальше, а также удобство для пассажиров - автобус, троллейбус или трамвай будет видно издалека. Предлагается покрасить одним цветом машины и частных и государственных перевозчиков.

При этом пока для выбора на сайте «Организатора перевозок» предложены всего три варианта и все они - синего оттенка.

Вариант 1. Фото: "Организатор перевозок".

Вариант 1. Повторяет тона рек и каналов Санкт-Петербурга, а общественный транспорт также является подвижной частью города. Гармонично вписывается в архитектуру, сочетается с теплыми тонами зданий. В настоящее время используется в цветах современных троллейбусов с автономным ходом

Вариант 2. Фото: "Организатор перевозок".

Вариант 2. Позитивный яркий цвет морской волны, ассоциируется с цветом моря в солнечный день. Хорошо заметен в потоке транспорта.

Вариант 3. Фото: "Организатор перевозок".

Вариант 3. Яркий лазурный цвет, один из фирменных цветов «Зенита». Формирует позитивное отношение к общественному транспорту со стороны многочисленных болельщиков футбольной команды.

Что делать, если вам не понравился ни один из вариантов? - Присылать свой на электронную почту, указанную под формой для голосования. Там пока можно лишь выбрать вариант «другой», без указания цвета. На вопрос: «а как же красные трамвайчики?» корреспонденту «Комсомолки» ответили в пресс-службе «Организатора перевозок».

- Нам звонят и пишут граждане, которые предлагают варианты. Многие говорят, что есть привычные, устоявшиеся цвета. Мы обязательно прислушаемся к горожанам, - пообещали представители организации. - При этом в мире есть разные подходы. Например есть опыт Европы - в Берлине все желтое, в Лондоне - красное. И это удобно.

Но даже если вам не нравится идея, то паниковать рано. Пока это «пробный шар». Именно голосование должно показать, хотят петербуржцы ездить на «голубых вагончиках» или нет. И хоть в Смольном уже дали предварительное одобрение инициативы, но окончательное решение еще не принято.