2019-08-09T16:03:01+03:00
Новости компаний

Покупаем квартиру выгодно

Где искать самые интересные предложения
Любовь Холопова
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ЖК «Охта Хаус» находится всего в десяти минутах от станции метро «Ладожская». Фото: ГК «Эталон».ЖК «Охта Хаус» находится всего в десяти минутах от станции метро «Ладожская». Фото: ГК «Эталон».
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ПОКУПАТЕЛЬ ЖДЕТ СКИДОК

По наблюдениям застройщиков, вопрос о скидках звучит одним из первых при знакомстве с новостройкой. В то же время люди при разумном бюджете хотят получить комфортную квартиру в хорошем месте с полноценной социальной и коммерческой инфраструктурой, большим выбором планировочных решений и красивой архитектурой.

Оказывается, это вполне возможно! Например, Группа компаний «Эталон» постоянно разрабатывает для своих покупателей специальные предложения, чтобы сделать покупку квартиры еще более выгодной. Не стал исключением и последний летний месяц.

НАЧАТЬ С МАЛОГО

Для покупки квартиры необязательно копить годами или обладать сразу всей суммой. К примеру, в «Доме на Блюхера», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») строит неподалеку от станции метро «Лесная», квартиру можно купить с минимальным первоначальным взносом от 350 тысяч рублей. Данная акция действует на ограниченное количество квартир и сочетается со всеми предусмотренными скидками компании. На оставшуюся сумму можно оформить ипотеку, а для тех, кто кредит брать не планирует, есть варианты рассрочки платежей.

Современный жилой дом с лаконичной, но яркой архитектурой органично вписан в сложившуюся инфраструктуру современного жилого микрорайона. При этом в комплексе появится просторный внутренний двор с местами для отдыха, прогулок, общения, занятий спортом и игр. Самое главное, что дом сдается в первом квартале 2020 года, а это означает, что ждать новоселья осталось недолго!

ОБЪЕКТ МЕСЯЦА

Акции и скидки очень часто мотивируют клиента принять решение о покупке быстрее, чтобы уложиться в сроки их действия. Но бывает и так, что покупатели специально ждут выгодных предложений. Например, в «Эталон ЛенСпецСМУ» это акция «Объект месяца». Каждый месяц застройщик предлагает привлекательные условия покупки в одном из своих проектов. В августе объектом месяца стал жилой комплекс «Охта Хаус». До конца августа покупатели могут приобрести квартиру всего в шести километрах от Невского проспекта по цене от 2,9 миллиона рублей. Можно воспользоваться рассрочкой, подробности по срокам и условиям которой расскажут в отделе продаж компании.

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус» находится в 10 минутах от станции метро «Ладожская». С одной стороны, он имеет прекрасную транспортную доступность и развитую инфраструктуру, а с другой - расположен в уютном зеленом микрорайоне. В комплексе предусмотрены квартиры самых разных планировок, которые порадуют новоселов широкими комнатами, высокими потолками 2,75 метра и большим количеством света. А на территории комплекса появится детский сад на 140 мест.

ДРУЗЬЯ В ПОМОЩЬ

Сегодня покупатели нового жилья могут рассчитывать и на скидки от друзей. Такую возможность дает своим клиентам Группа «Эталон». Застройщик запустил уникальную программу «Приведи друга», благодаря которой зарегистрированные в ней участники могут получать вознаграждения от компании и сами дарить скидки. Суть программы проста: если вы уже покупали недвижимость у Группы «Эталон», регистрируйтесь в программе «Приведи друга». Рекомендуйте застройщика друзьям и знакомым и, если те купят у него квартиру, получайте вознаграждение в размере 0,5 про- цента от стоимости купленной квартиры. При этом друг также получает дополнительную скидку 1 процент (скидка суммируется со всеми действующими акциями). Подробную информацию об условиях акций и объектах, принимающих участие, можно получить на сайте компании и в офисах продаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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