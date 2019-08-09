От Репина до Жириновского: самые известные российские вегетарианцы

Думаете, вегетарианство – мода последних лет? Ошибаетесь – предпочтение тушеной капусте, гречневой каше и вареной свекле в России некоторые увлеченные люди охотно отдавали еще в царские времена. Сам термин «вегетарианство», например, прочно вошел в русскую речь во второй половине 19-го века. И пропагандировали его в ту пору очень известные и уважаемые люди: писатели, художники, ученые и врачи.

- Столицей же российского вегетарианства стал, как нетрудно догадаться, Санкт-Петербург, в ту пору еще называвшийся Петроградом, - рассказывает «КП - Петербург» Дарья Васильева, доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета. – Наш город вообще охотно перенимает все новое и необычное, согласитесь? В 1901 году здесь появилось первое объединение вегетарианцев. А к 1914 в Петрограде открылось девять вегетарианских столовых.

- С приходом советской власти вегетарианство было признано антиидеологическим, - отмечаем наш собеседник. – Во-первых, потому что оно прочно ассоциировалось с религией и традицией православных постов, а во-вторых, как тогда считалось, различия в питании могли вызывать конфликты и социальную напряженность. Поэтому и кажется, что «не есть мяса» - тренд последних лет. Просто он долго был под запретом.

А КТО ЕЩЕ?

Как мы уже сказали, вегетарианцев среди известных людей в России было немало.

Лев Толстой.

Лев Толстой не ел ни мяса, ни рыбы из этических соображений: он полагал, что в любом живом существе есть такая же душа, как и в человеке. Также после встречи с английским писателем Уильямом Фреем Толстой укрепился во мнении, что человек, если судить по строению зубок и кишечника – не хищник, а самая подходящая ему пища – плоды растений.

Илья Репин.

Самым известным вегетарианцем Петрограда был, пожалуй, художник Илья Репин. А еще самым строгим: кроме мяса Репин не ел яйца (считал их «вреднейшей пищей) и сыр. На обед же предпочитал бульон из сена, кореньев и трав, орехи, фрукты, ягоды и красное вино.

Иван Павлов.

По некоторым сведениям, к вегетарианцам можно отнести и знаменитого физиолога, лауреата Нобелевской премии Ивана Павлова. В ходы исследований Павлов выяснил, что конечный продукт распада животного белка – мочевина – может вызывать раздражительность и нервозность. Впрочем, чистым вегетарианцев Павлов не был и, по воспоминаниям современников, иногда все-таки позволял себе «раздражиться».

Иван Ефремов.

А вот легендарный писатель-фантаст, ученый, автор «Туманности Андромеды» и «Лезвия бритвы» Иван Ефремов «практикующим» вегетарианцем, скорее всего, не был, но активно к этому стремился. Он доказывал, в частности, что развитие человеческой культуры невозможно без отказа от убийства животных. Но в то же время считал, что растительная пища неполноценна, и для начала людям нужно научиться создавать искусственную пищу.

В 2013 году публично отказался от мяса Владимир Жириновский.