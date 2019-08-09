Город, который мы строим

Один из крупнейших застройщиков Петербурга - Группа «Эталон» - уже много лет применяет одну из важнейших энергоэффективных технологий - вентилируемый фасад. В 2012 году компания стала пионером в использовании BIM-технологий. Сегодня проектирование и строительство всех жилых комплексов застройщика ведется c использованием этой инновационной технологии.

В 2018-м компания сертифицировала жилой комплекс BOTANICA по «зеленым» стандартам GREEN ZOOM. А в этом году застройщик завершит строительство ЖК Fusion, который является первым проектом программы Санкт-Петербурга «Умный город».

- Группа «Эталон» всегда стремится быть в авангарде строительной отрасли и возводить свои объекты, учитывая запросы и ценности, связанные с экономией ресурсов, повышением энергоэффективности, использованием инновационных и современных инженерных систем. Это позволит улучшить качество жизни, - говорит генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина. - Но самое важное, что Группа «Эталон» не просто возводит жилые дома, а строит школы, детские сады, музеи, сохраняет памятники, благоустраивает и озеленяет дворы. Все это преображает наш город и позволяет создать комфортную среду и развитую инфраструктуру для жителей Петербурга.