В вузы Санкт-Петербурга в 2019 году на бюджет подано почти полмиллиона заявлений

Прошла самая горячая пора для вчерашних выпускников – поступление в вузы. И уже 27 тысяч будущих первокурсников Северной столицы ликуют. Именно столько бюджетных мест в этом году в петербургских вузах. Кто-то из этих абитуриентов прошел еще во время первой волны, кому-то повезло во вторую. Множество поступивших – это, конечно, олимпиадники и стобалльники.

Всего на бакалавриат и специалитет в Петербурге подали почти полмиллиона заявлений – 484 тысячи. И это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Сейчас уже точно известны списки зачисленных именно на бюджет. Для платников в большинстве вузов прием еще продолжается.

– Впереди также зачисление на магистерские места, а это немалое количество. Еще будут приказы о зачисление на внебюджетные места и на места аспирантуры. Во многих вузах приказы на заочное обучение тоже будут позже, – отметил председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов.

Традиционно учиться в Северную столицу приезжают со всех регионов страны. В этом году это почти 70 процентов поступивших.

На бюджет абитуриентов уже зачислили, на платное обучение набор еще продолжается.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Последние годы у нас неуклонно растет количество поступающих из других субъектов России. В этом году поступило 69 процентов иногородних абитуриентов. В прошлом году было 68,9 процентов. А если говорить о том, что происходило в начале 2000-х годов, то их было порядка 30 процентов, – рассказал ученый секретарь совета по координации приема в вузы Петербурга Николай Вешев.

Вырос в петербургских вузах и средний балл ЕГЭ среди поступивших на бюджет. Если в 2018-м он составил 74,39 балла, то в этом достиг 77,99. Уже можно сделать вывод и о среднем конкурсе в вузы Северной столицы. Он в общей сложности получился 14 человек на место.

КСТАТИ

Если говорить о конкурсах внутри конкретных учебных заведений, то абсолютным лидером в Петербурге, как и в последние годы, остается Российская академия народного хозяйства и государственной службы. В этом году конкурс там составил более 50 человек на место. Среди медицинских вузов выделился Первый мед – 14,63 человек на место. А среди технических вузов отличился Университет аэрокосмического приборостроения – 21,26.

КОНКРЕТНО

Самые популярные специальности в вузах Петербурга в 2019 году:

Среди медицинских: «Стоматология» в СЗГМУ имени Мечникова – 159 человек на место.

Среди творческих: «Режиссер игрового кино- и телефильма» в СПбГИКиТ – 88 человек на места

Среди гуманитарных: «Государственное и муниципальное управление» в СПбГТИ – 217 человек на место

Среди технических: «Биотехнические системы и технологии» в СПбГУТ имени Бонч-Бруевича – 99 человек на место

«Мехатроника и робототехника» в ГУАП – 99 человек на место

Больше всего бюджетных мест в вузах Петербурга в 2019 году:

СПбПУ (Политех) – 2693

Горный университет – 1554

ЛЭТИ –1472

ГУАП – 1219

РГПУ имени Герцена – 1210

ИТМО –1115

СПбГУПТД – 1002

Для сравнения:

СПбГИКиТ – 82 бюджетных места

РГИСИ – 127

СПбГУП – 196

Филиал ВШЭ – 540