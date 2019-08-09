Фронтмен группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий: «Нужно быть правильными эгоистами»

Крупнейший фестиваль «ЖИВОЙ!» пройдет в Петербурге уже в 12 раз. От других музыкальных «солянок» он отличается своей философией. Организаторы стараются привлечь внимание аудитории к молодым артистам, современной живой музыке и другим видам творчества.

10 и 11 августа сцену перед ТРК «Лето» поделят известные артисты и начинающие коллективы из разных городов России. Среди них - Noize MC, Anacondaz, STIGMATA, Аффинаж, VLNY, Площадь Восстания. Одним из хэдлайнеров фестиваля станет группа Animal ДжаZ, основанная 19 лет назад. Накануне выступления фронтмен коллектива Александр Красовицкий пришел в студию радио «Комсомольская правда в Петербурге», где рассказал об эгоизме, новых именах альтернативной сцены и клипе на песню «Чувства», взорвавшим соцсети весной 2019 года.

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Александр Красовицкий, группа Animal ДжаZ 00:00 00:00

«МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЛОДЫ»

- Судя по афишам, вы любите поучаствовать в фестивалях. Это что такое с вами?

- Нас приглашают, а мы не отказываемся. Я фестивали, на самом деле, не очень люблю. Перебор с хаосом. На фестивалях обычно это главенствующая стихия, а я неуютно себя чувствую, когда не могу контролировать важные для меня вещи.

- Фестиваль – это удел молодых? Когда ты осознавшая себя группа, частенько бывает не по себе?

- Так и есть. Я часто наблюдаю заслуженных рокеров, которые просто выполняют свою работу. Особых эмоций у них это не вызывает. Если я вижу, что артист начинает дико беситься, что что-то не так, я радуюсь. Значит, ему не все равно. Для людей в возрасте типично испытывать ровные эмоции. В этом смысле мы по-прежнему молоды. Для нас каждое выступление на фестивале – повод для радости или для гнева, если что-то пошло не так.

- Клип «Чувства» набрал больше миллиона просмотров, заполонил социальные сети. Как удалось собрать всех этих людей – THE HATTERS, Леонид Барац, Найк Борзов, Валерия Ланская, Юрий Шевчук, Илья Прусикин и другие.

- Не все эти люди – наши друзья. С кем-то мы даже не были знакомы. Но мы подумали, кто из артистов поддержит песню антивоенную идею песни. В наше непростое время это сильная заявка. Мы не стали бомбардировать всех подряд, а выбрали тех, кто демонстрировал схожие с нами взгляды.

- Как проходили съемки?

- На съемки у нас была всего неделя. У нас не было конкретной студии, ориентировались на артиста. Договаривались с ним и спрашивали, когда и где он будет в это время. После арендовали ближайшую к этому месту фотостудию и записывали участника на белом фоне. Все было очень мобильно. Вообще должно было быть 14 артистов, а вошло 10. Четверо не попали по нашей вине, произошел брак материала.

Для рокеров каждое выступление – повод для радости или для гнева, если что-то пошло не так. Главное, по их мнению, не быть равнодушным. ФОТО: Светлана СЕМЕНОВА

НЕ ОСЛОЖНЯТЬ ЖИЗНЬ

- Один из ваших самых известных альбомов – «Эгоист». Что такое эгоизм? Нужно ли это?

- Есть такое понятие, как правильный эгоизм. Когда ты делаешь вещи, выгодные тебе, но они оказываются выгодными и твоему окружению. Например, пришел ты домой уставший, переобулся в тапочки, включил долгожданный футбольный матч и тут тебе звонит сосед. Просит переставить машину. И тут у нас выбор между двумя эгоизмами – правильным и неправильным. Ты можешь плюнуть на все или спуститься вниз. Если ты поступишь неправильно, испортишь отношения с соседом. Если ситуация повторится, к нему присоединятся и другие. Один раз не осложнив себе жизнь по мелочам, ты можешь осложнить ее себе по-крупному. Это принцип поведения в жизни вообще. Самое главное – замечать в себе момент неправильного эгоизма, когда ты делаешь что-то, потому что так хочешь.

- Вы человек православный и покрестились в 33 года. Сказывается ли это на жизни группы?

- Я верой не козыряю, несу ее в себе, поэтому никак не сказывается. Возможно, это отражается на текстах. Но подспудно и неафишированно. Я сам для себя понимаю, что до принятия православия я писал примерно о том же и так же. Просто этот момент в целом имеет значение для жизни. Несмотря на то, что это произошло в 33 года, когда структура личности должна была уже сложиться. Я немного запоздал в своем развитии лет на десять. Сейчас мне 47, а внутри - 37. Тогда мне было 23 – самое время, чтобы определяться.

- Сегодня молодежь не принимает православие и порой относится к нему агрессивно. Как вы это расцениваете?

- Это отношение не к православию, а к тем, кто представляется его ярлыком. Есть некультурные священники, которые ведут себя не православно и не живут жизнью человека, проникнутого верой. Люди не принимают мерседесы, позолоту. Много вынесло наверх священников и попов, которые не соответствуют своему званию, а являются растлителями душ. Я поддерживаю это непринятие.

«ГЕНИАЛЬНАЯ МОНЕТОЧКА»

- Помимо музыки вы уже больше двадцати лет совместно с басистом Игорем Булыгиным ведете портал о клубной музыке Spbclub.

- Там лучшая афиша андеграундных событий в музыкальном плане. Такую афишу ты не встретишь нигде, кроме как на страницах самого клуба. На портале у нас больше двух тысяч музыкантов. Если от меня сейчас нужна рекомендация, послушайте коллективы Lazy Killer и Дикажи. Вот эти два имени я назову. Из более раскрученных – группа Lurmish. Ее многие уже знают в Питере.

А что насчет новых артистов – Антоха МС, Монеточка?

- Монеточка – это очень круто. Ее поэзия, четкий цельный образ артиста. То, как она поет, что, и как это оформлено музыкально. Это гениально. И я так говорил еще до того, как она стала хайпом.

НА ЗАМЕТКУ

Стартует музыкальный фестиваль в 13.00 Группа Animal ДжаZ появится на сцене 10 августа в 20.30. Вход для всех зрителей свободный. Однако действует возрастное ограничение 16 +.