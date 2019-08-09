2019-08-09T17:15:06+03:00
Звезды

«Мистер старый-хипстер»: Иван Ургант перепугал Инстаграм своей внешностью

Не всем поклонникам шоумена хватило юмора оценить его бородатый образ
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Как вам внешность Ивана Урганта с такой вот окладистой бородой?Как вам внешность Ивана Урганта с такой вот окладистой бородой?
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Почти каждый год в конце сезона телеведущий Иван Ургант прекращает бриться. И порой зарастает так, что многие отказываются его узнавать. Все это делается ради образов для новых проектов и для того, чтобы перед первым эфиром «Вечернего Урганта» привести себя в порядок и предстать в полной красе.

На этот раз дело зашло далеко. Недавние сравнения шоумена с Фиделем Кастро и Миклухо-Маклаем и индусом оказались цветочками. Внешность Ивана с окладистой бородой, которую показал на совместном фото Сергей Светлаков, опубликовав его в Instagram, многих откровенно испугала. А подпись под постом еще больше запутала:

ssvetlakovssvetlakov
3 кота или когда сын чуть старше родителей
15522 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- 3 кота или когда сын чуть старше родителей.

«А кто из вас сын?», «Че, за бригада бомжей-гастарбайтеров?», «Мистер старый-хипстер», «Я чуть телефон не выронила...», «Как будто на пенсию вышел», «Зачем молодые мужики носят бороды? Молодой, красивый и с жуткой бородой!», «Если бы Ургант сел со мною рядом в самолете, я бы срулил по-быстрому! Очень страшно», «Усама Бен Ладан всё-таки у вас скрывается?», «У Ваньки скоро лицо скроется за бородой, как солнце за горизонтом», - написали обеспокоенные поклонники в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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