«Мистер старый-хипстер»: Иван Ургант перепугал Инстаграм своей внешностью

Почти каждый год в конце сезона телеведущий Иван Ургант прекращает бриться. И порой зарастает так, что многие отказываются его узнавать. Все это делается ради образов для новых проектов и для того, чтобы перед первым эфиром «Вечернего Урганта» привести себя в порядок и предстать в полной красе.

На этот раз дело зашло далеко. Недавние сравнения шоумена с Фиделем Кастро и Миклухо-Маклаем и индусом оказались цветочками. Внешность Ивана с окладистой бородой, которую показал на совместном фото Сергей Светлаков, опубликовав его в Instagram, многих откровенно испугала. А подпись под постом еще больше запутала:

ssvetlakov 3 кота или когда сын чуть старше родителей

- 3 кота или когда сын чуть старше родителей.

«А кто из вас сын?», «Че, за бригада бомжей-гастарбайтеров?», «Мистер старый-хипстер», «Я чуть телефон не выронила...», «Как будто на пенсию вышел», «Зачем молодые мужики носят бороды? Молодой, красивый и с жуткой бородой!», «Если бы Ургант сел со мною рядом в самолете, я бы срулил по-быстрому! Очень страшно», «Усама Бен Ладан всё-таки у вас скрывается?», «У Ваньки скоро лицо скроется за бородой, как солнце за горизонтом», - написали обеспокоенные поклонники в комментариях.