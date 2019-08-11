Мила Левчук: Нельзя просто верить в судьбу

«Комсомолка» продолжает серию публикаций от известного интернет-блогера и эксперта семейных отношений Милы Левчук. Она знает о личностных проблемах не понаслышке: несколько лет назад Мила страдала от низкой самооценки, пережила кризис, но смогла все это преодолеть.

Из чего состоит жизнь мечты? Из вас как личности, которая нравится себе, знает, чего хочет, имеет мотивацию, энергию и трудится над достижением своей цели. И из успехов в материальном и душевном плане: удалось ли реализоваться в любимом деле и преуспеть, удалось ли построить счастливые гармоничные отношения?

Подчеркните то, что у вас сейчас есть, и получите объективную картину того, насколько вы близки к жизни мечты и насколько она вероятна. А теперь припомните, сколько в своей жизни вы изучали учебников по тому, как найти любимое дело, как стать осознанным, разобраться в себе. Знаете ли вы приемы и упражнения: где найти силы, собраться с духом, отринуть страх? Много ли было в вашей жизни уроков, как выбирать себе партнера для отношений, как с ним договариваться, разрешать конфликты, как сделать его счастливым и стать счастливым самому? По факту, а не по ощущению «у меня получится само, если есть любовь и талант».

Я думаю, что не слишком ошибусь, если предположу, что примерно нисколько. В школе учили не этому, в университете тоже. А родители ваши, скорее всего, сами потерпели неудачу в построении жизни мечты. А ведь нельзя просто верить в судьбу.

Те, кто целенаправленно занимается саморазвитием и сам ищет книги, учителей, лекции и видео, сейчас понимают, какова разница «было/стало». Но тому, кто не начнет изучать предмет «как построить жизнь мечты», это непонятно, странно, страшно и кажется, что его разводят, пытаясь чему-то научить.

5 СОВЕТОВ

1. Подробно опишите свою жизнь мечты. Все, что касается вас как личности, вашего любимого дела и отношений. Обязательно письменно, иначе дальше фантазий дело не пойдет.

2. Составьте перечень того, чего вам недостает, чтобы все это иметь. И нет! Это не везение и не богатые родители. Такие мысли прокалывают колесо вашей колесницы!

3. Прикиньте, что вам нужно узнать и чему научиться, чтобы сделать следующий шаг. Например, изучить английский, чтобы переехать в Лондон. Пройти марафон по самооценке, чтобы перестать бояться и поверить в себя.

4. Начните учиться! Все, кто чего-то добился, сделали то, что вам кажется невозможным. А значит, смогли они - сможете и вы! Открыть бизнес, найти любовь, путешествовать, выздороветь. Все это смог кто-то до вас! Узнайте, что он знал, и разберитесь в этом!

5. Не подпускайте к себе страхи, пессимизм, упаднические мысли. Везет тому, кто везет. Окружите себя людьми, которые верят в себя и в вас, и не рассказывайте ничего тем, кто будет ныть и критиковать!

Если вам интересно получить первый толчок, который заставит вас поверить в себя, то жду вас на марафоне самооценки. 10 дней, 10 практик, 10 уроков, чат с единомышленниками. Все это на сайте.

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