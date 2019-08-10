2019-08-09T19:52:23+03:00
Политика

Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков России

Из-за чего прокуратуре пришлось после смерти Анатолия Собчака возбудить уголовное дело и как убили свидетеля?
Анна СВЕТЛАКОВА
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1991 год, Анатолий Собчак на Съезде народных депутатов СССР. ФОТО Анатолия Морковкина1991 год, Анатолий Собчак на Съезде народных депутатов СССР. ФОТО Анатолия Морковкина
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Бывший мэр Северной столицы и отец светской львицы Ксении Собчак Анатолий Собчак до сих пор остается одной из самых известных личностей Петербурга. 10 августа 2019 года Анатолию Александровичу исполнилось бы 82 года. Революционер, демократ, интеллектуал. Его имя является символом демократических изменений в стране. Правда, в последние годы своей жизни известный политик подвергался сильной травле. Именно поэтому даже спустя 19 лет после гибели смерть Анатолия Собчака окутана тайнами. Из-за чего умер Анатолий Собчак, почему прокуратуре пришлось после его смерти возбудить уголовное дело по статье «Убийство», как убили свидетеля смерти политика? Вспоминаем факты биографии Собчака.

«ОТРАВЛЕНИЕ?»

Анатолий Собчак скончался 19 февраля 2000 года в номере гостиницы «Русь», когда был в служебной командировке в Светлогорске. Перед смертью Анатолий Александрович ужинал со своими помощниками. Из-за стола политик ушел первым. Через полчаса в номер к Собчаку зашел сопровождавший политика в поездке предприниматель и генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу Шабтай Калманович. По признанию коммерсанта, Анатолий Александрович скончался у него на руках.

Анатолию Собчаку исполнилось бы 82 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолию Собчаку исполнилось бы 82 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

После гибели Анатолия Собчака одни стали распускать слухи, будто политика отравили. Другие пошли дальше и решили очернить политика, заявив, что в тот вечер Анатолий Александрович выпивал алкоголь и пользовался стимулирующими препаратами. Чтобы развеять все сомнения прокуратура Калининградской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Тело направили на судмедэкспертизу.

Результаты вскрытия ждала вся страна. И спустя несколько дней прокуратура объявила: «Причиной смерти Анатолия Собчака стала ишемическая болезнь сердца. Алкоголя в крови не обнаружено».

«УБРАЛИ СВИДЕТЕЛЯ?»

Однако, несмотря на заявления прокуратуры, даже сейчас многие сомневаются, что Анатолий Собчак скончался из-за недомогания, болезни. Очередная волна слухов поднялась после убийства свидетеля смерти политика Шабтая Калмановича. Конспиративности этой теории добавляли и легенды о том, что Шабтай был иностранным шпионом. Правда, автором многих из них был он сам.

Шабтая Калмановича убили через девять лет после смерти Анатолия Собчака днем в центре Москве. Черный Мерседес S600 Калмановича ехал от Красной Пресни по набережной Москва-реки в сторону Лужников. На светофоре с иномаркой бизнесмена поравнялась легковушка, из который открыли огонь по коммерсанту. В Калмановича попало около 15 пуль, он скончался еще до приезда «Скорой».

Ксения Собчак гордится своим отцом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения Собчак гордится своим отцомФото: Алексей БУЛАТОВ

После его смерти появилось множество теорий причин заказного убийства. Вспоминали и Анатолия Собчака, говорили о переделе сфер влияния криминального мира среди авторитетов. И лишь в июне 2019 года предполагаемых исполнителей убийства удалось задержать. Ими оказались односельчане-уголовники из Ингушетии, которых отследили благодаря пеленгации телефонного номера. Это Али Белхороев и Батыр Тумгоев. Сейчас они дают показания по убийству Шабтая Калмановича. Но речи об Анатолии Собчаке не идет.

В следствии, тем временем, уже давно заявляют, что в расследовании смерти Анатолия Собчака давно поставила точку судмедэкспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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