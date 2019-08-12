2019-08-12T13:12:50+03:00
Общество

«Чья-то душа гуляет» В Павловском дворце засняли аномальное явление

Глубокой ночью в вестибюле музея появился неопознанный светящийся объект [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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В ту ночь объект появлялся дважды и каждый раз - в одном и том же зале. Фото: Instagram ГМЗ "Павловск"В ту ночь объект появлялся дважды и каждый раз - в одном и том же зале. Фото: Instagram ГМЗ "Павловск"
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Ночью 10 августа в объектив одной из камер видеонаблюдения, установленных в Павловском дворце, попало нечто необычное. Около половины первого в Египетском вестибюле – так называется парадный вход в бывшую императорскую резиденцию – появился подрагивающий светящийся шар. Он медленно пересек зал и скрылся из виду. Запись инцидента была опубликована в официальном Instagram-аккаунте музея.

- Мы просматриваем камеры наблюдения за последний месяц в поисках аналогичных явлений, - отметили в ГМЗ «Павловск». – А также контактируем со специалистами, которые могли бы объяснить это явление.

Публикация быстро собрала большое количество комментариев: пользователи соцсети принялись на все лады толковать природу неопознанного объекта. Кто-то предположил, что по Павловску бродят неупокоенные души. Кто-то – что сотрудники музея столкнулись с плазмоидом, явлением, похожим на шаровую молнию. Нашлись, впрочем ,и скептики: так, по мнению большинства таинственный светящийся шар – не более чем пролетевшая в зоне видимости камеры расфокусированная пылинка или отсвет фонаря охранника.

С той же долей вероятности публикация может оказаться и просто шуткой - не зря каждое появление "неопознанного объекта" на видео сопровождает страшная музыка.

Связаться с пресс-службой государственного музея-заповедника «Павловск» корреспондентам «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» на данный момент не удалось. Мы следим за развитием событий.

pavlovsk_palace_and_parkpavlovsk_palace_and_park
Аномальный объект в Павловском дворце
677 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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