9 жемчужин Серебряного ожерелья России

Когда все дворцы Петербурга и Ленинградской области изучены, возникает вопрос: куда отправиться теперь? Ответить на него с начала 2019 года помогает проект «Открывая Серебряное ожерелье», в рамках которого блогеры и журналисты путешествуют по Северо-Западу России, посещая старые и новые достопримечательности, а заодно, так бывает очень часто, удивить и заинтересовать местных жителей. Очередная экспедиция была посвящена Карелии, а также Вологодской и Ленинградской областям. Скрывать не станем: экипажам, в которые входили петербургские, московские и даже европейские путешественники, удалось сделать немало удивительных открытий. Первобытные «комиксы» и мистические леса, фрески невероятной красоты и город викингов - проверьте, везде ли вы уже были. А если нет - непременно собирайтесь в дорогу!

ГОРА ФИЛИНА

В 1943-1944 годах внутри скалы в Лахденпохье располагался командный пункт финской армии, который невозможно было заметить даже с воздуха. Сегодня здесь находится один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе.

Военно-историческая экспозиция рассказывает о четырех войнах Советского Союза и Финляндии. На территории комплекса находится парк военной техники и военно-спортивный лагерь с играми и квестами.

Здесь служил Дмитрий Медведев. Фото: Юлия Фомина.

А дабы полностью погрузиться в атмосферу, можно пообедать на полевой кухне.

Также посетители смогут узнать здесь историю Лахденпохского района, в котором находится музей, увидеть редкие минералы, найденные в горе. Например, мусковит, гранат и андалузит.

КАРЕЛЬСКИЙ ЗООПАРК

На 30 гектарах в Сортавале, что по площади составляет примерно 60 футбольных полей, нашли свой дом 500 животных и 150 птиц. В одном месте обитают муфлоны, косули, лани, пятнистые олени, лоси и ежики. Некоторые из них - краснокнижные. А недавно в зоопарке родились черно-белые валлийские козлята и маленькая ватусси - порода крупного рогатого скота, которую вывели в Африке.

Гостей здесь любят и ждут. Фото: Юлия Фомина.

Здесь стараются воссоздать естественную среду обитания, поэтому животные целыми днями могут разгуливать по огромным загонам.

- В зоопарки я стараюсь не ходить. Не смотреть в несчастные глаза животным, которые сидят в маленьких клетках, как в тюрьме. А здесь - ухоженные зверята и куча места. Покупаешь морковку на кассе и умиляешься, - поделилась блогер из Швейцарии Юлия Фомина.

Есть тут и контактный зоопарк. Детей там ждут карликовые овечки, кролики и пони - так ребят с малых лет учат заботиться о природе и ее обитателях.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «БАСТИОНЪ»

Культурно-просветительский центр «Бастионъ» в городе Сортавала - комплекс музеев «живой» истории. Работает он по принципу машины времени: по находкам археологов воссоздано городище викингов Свартбьернборг, что переводится как «крепость черного медведя».

В парке «Бастионъ» можно почувствовать себя викингом Фото: Юлия Фомина.

Здесь можно не послушать скучную экскурсию о быте народа, а самому побывать в далеком прошлом: подняться на башни крепостных стен, попробовать себя в кузнице, примерить средневековые костюмы и даже поплавать на деревянных судах VIII - XI веков. В местных домах очень дымно - так гостям показывают, как стены чернели от копоти.

Кроме того, в этом году тут открылся Военно-исторический музей полковника Бондарева, посвященный XX веку. Однако это только начало. В центре планируется создать еще несколько интерактивных музеев, посвященных разным эпохам.

КИЖСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

На острове находится знаменитый на весь мир архитектурный ансамбль деревянного зодчества, который входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. Преображенская и Покровская церкви XIX века, а также часовня XIX века построены без единого гвоздя! Молоток брали в руки только при отделке куполов: они покрыты лемехом - изогнутыми дощечками, которые издавна вырубаются вручную. Просто гнуть древесину нельзя: под воздействием погодных условий она принимает исходную форму.

Кижи — одно из красивейших мест Карелии Фото: Владимир Кезлинг.

Также в Кижах находится изба зажиточного карельского крестьянина. Из-за странной формы двухэтажный дом получил название «кошель». На первом этаже - типичное крестьянское убранство: белокаменная печь, икона в красном углу, горшочки да чугунный утюг на деревянных полках, а вот на втором - типичный петербургский интерьер: белые узорчатые обои, мебель в стиле барокко и гравюры - дань моде того времени.

Все вышеперечисленное - маст-хэв для туристов, которые впервые посещают остров. Если же вы уже бывали на Кижах, то самое время познакомиться с ними поближе.

- Туристы редко заходят вглубь острова, где живут гиды, хотя там самое интересное. В избах проводят мастер-классы. Я вот научилась защипывать «калитки» (пирожки. - Прим. ред.). Дело важное: раньше без этого навыка замуж не брали. Защипываешь неправильно - значит плохая хозяйка. Причем нет приторной туристической подачи. Появляется чувство, будто и правда приехал в гости к карельской бабушке, - рассказала Юлия Фомина.

Более того, острова вокруг Кижей - целая сокровищница деревянного зодчества.

БЕСОВ НОС

Название мысу на восточном берегу Онежского озера дали христианские монахи еще в XVI веке. На камне они обнаружили огромное изображение беса с квадратной головой, рассеченного трещиной на две равные части. Это один из петроглифов - древних наскальных рисунков, которым около пяти-шести тысяч лет. Их на Онежском озере найдено больше тысячи. На камнях можно увидеть оленей, коров и огромных лебедей.

Рисункам более пяти тысяч лет Фото: Владимир Кезлинг.

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Кирилло-Белозерский монастырь основал в 1397 году монах московского Симонова монастыря Кирилл. Двести лет спустя обитель окружила каменная стена с восемью башнями - образец русской средневековой военной архитектуры.

Сегодня это один из крупнейший монастырей в мире. В него входит церковь Архангела Гавриила, Кирилла Белозерского, церковь Владимира и церковь Епифания Кипрского.

На знакомство с Кирилло-Белозерским монастырем понадобится как минимум полдня Фото: Владимир Кезлинг.

В монастыре есть огромный музей. Плюс можно пройти по крепостным стенам и подняться на башни.

- Чтобы все посетить и насладиться видами, нужно минимум полдня, - уверен блогер Владимир Кезлинг.

ФЕРАПОНТОВ МОНАСТЫРЬ

Обитель между двух озер возникла XIV - XV веках, когда влияние Великого княжества Московского обретало все большую силу. Тогда сюда пришел сподвижник Кирилла Белозерского Ферапонт.

В течение четырех веков монастырь являлся одним из важных культурных и религиозных центров в Белозерском крае. Самым богатым стал для монастыря XVI век.

Ферапонтов монастырь - редкий образец единства русского северного монастырского ансамбля этого времени, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изюминка обители - фрески московского иконописца Дионисия, который считается продолжателем традиций Андрея Рублева. Кисти мастера принадлежат стенные росписи и иконостас собора Рождества Богородицы. Это единственный сохранившийся полностью ансамбль росписей художника. Он выполнил его вместе со своими сыновьями Феодосием и Владимиром.

Интересно, что краски Дионисий использовал исключительно итальянские Фото: Владимир Кезлинг.

- На экскурсии очень интересно рассказывают о работе иконописца. Например, Дионисий все краски заказывал в Италии и наносил их на итальянский манер - на сырую штукатурку. Было у него всего восемь пигментов. С их помощью он сотворил невероятное количество оттенков. До сих пор никто не может это повторить, - отметил Владимир Кезлинг.

ВОТТОВААРА

Название Воттоваара состоит из двух частей: «воото» все еще остается загадкой, а с «ваарой» все просто - «гора, которая поросла лесом». Однако как ее только ее называют в народе - от колдовской горы до горы смерти. Пейзаж Вотоваары и правда может напугать.

-Только-только ты шел по густому лесу и болотам, как вдруг попадаешь туда, где не растут деревья и не бегают звери. И думаешь: «Я все еще на Земле или перенесся куда-то?» Пейзажи там просто волшебные, какие-то марсианские. Повсюду разбросаны огромные валуны. Это не похоже ни на одно место на нашей планете. Какая-то магия ощущается с первого шага, - поделилась Юлия Фомина.

Воттоваара завораживает своими «марсианскими» пейзажами Фото: Юлия Давыдова.

Говорят, с самой высокой точки Воттоваары - 417 метров над уровнем моря - можно увидеть Финляндию. Чтобы насладиться этим пейзажем, путешественники проекта 10 часов добирались на Subaru Outback и Subaru XV из Петрозаводска по дороге… То есть по грунтовке, окруженной болотами.

- Я обязательно вернусь сюда снова. Это гора, которая может изменить жизнь, ощущение себя и мира. Сначала было тревожно, но потом мы поймали какую-то гармонию. Уходить больше не хотелось. Если ты пришел не со страхом, а с добром - гора тебя принимает, - добавила Юлия.

По ее мнению, труднодоступность этого места - тоже плюс. Будь Воттоваара ближе - превратилась бы в банальную туристическую тропу и потеряла бы свой шарм. Пока же здесь трудно встретить обычных путешественников - как правило, это шаманы.

Примечательно, что на вершине горы, где даже радио «не берет», есть быстрый Интернет от МегаФона. Высокая скорость связи позволила путешественникам провести прямую трансляцию с Воттоваары. Более того, отличная связь была во всех значимых точках маршрута.

КОРЕЛА

Музей-крепость «Корела» находится в Приозерске Ленинградской области. Ее построили новгородцы еще в XIV веке. Несколькими веками позже шведы изменили укрепления: как в бастионе, они покрыли земляные валы гранитом, возвели каменную круглую башню, арсенал и пороховой погреб. В XVIII веке было построено здание Нового арсенала, где с 1962 года и размещается музей.

Кстати говоря, именно Корелу можно увидеть на первых кадрах легендарного фильма Алексея Балабанова «Брат».

Именно Корелу можно увидеть на первых кадрах фильма «Брат» Фото: Юлия Фомина.

Сегодня в крепости регулярно проводятся концерты и реконструкции. 17 и 18 августа там пройдет фестиваль «Карельские рубежи». На крепостном дворе зрителей ждут театрализованное выступление, посвященное событиям штурма крепости в 1610 году, и реконструкция полевого сражения. На сцене выступят фольклорные коллективы, а реконструкторы познакомят гостей с историческими костюмами и оружием XVII столетия. Также в крепости соберутся купцы и ремесленники. Последние проведут мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, плетению из лозы, бисероплетению и набивке ткани.

ЕСТЬ ВОПРОС

«Как узнать больше?»

Павел ПРОКОФЬЕВ, создатель «Сообщества Питерских блогеров»:

- В каждом регионе есть туристско-информационный центр (ТИЦ). Никто не знает область лучше его сотрудников: посоветуют, что посмотреть, где остановиться и перекусить. Можно написать им заранее и попросить спланировать маршрут. В этой экспедиции нам помогли вологодский и карельский туристско-информационный центры.

КОНКРЕТНО

Где остановиться?

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЯККИММА»

Тихое и уютное место в городе Ланденпохья на берегу живописного озера Паньярви. В трехэтажном здании гостиницы находятся 33 комфортабельных номера. Можно прокатиться по озеру на катере или сходить в баню. Идеальный выбор, чтобы отвлечься от городской суеты.

ПАРК-ОТЕЛЬ «МЕДВЕЖЬЯ ГОРА»

Отличное место на берегу озера Еглино в Бокситогорском районе Ленинградской области. Вокруг - живописная природа. Здесь можно отдохнуть и телом и душой, восстановить внутреннюю гармонию и набраться сил.

18 гостевых домов в экостиле оснащены всем необходимым. В ресторане подают блюда фермерской кухни.

О ПРОЕКТЕ

Проект «Открывая Серебряное ожерелье» придумали в «Сообществе Питерских блогеров». В течение всего 2019 года блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий совершают серию экспедиций по одиннадцати регионам Северо-Западного федерального округа, чтобы разработать виртуальные модели ключевых достопримечательностей.

Уже сейчас можно скачать одноименное приложение и, наведя смартфон на логотип проекта, увидеть, как по реке у Кирилло-Белозерского монастыря плывут парусники, а перед кафедральным собором в Калининграде гуляют туристы.

Более того, по итогам путешествий будет создана интерактивная карта - маршрут по СЗФО со всеми точками, на которых должен сделать селфи уважающий себя турист.

Уже в конце августа блогеры и журналисты отправятся в двухнедельную экспедицию по Архангельской области.

-Два экипажа поедут по дальним деревням, чтобы рассказать об уникальных деревянном зодчестве, народностях и быте. А в конце экспедиции ребята встретятся в Архангельске, - рассказал руководитель «Сообщества Питерских блогеров» Павел Прокофьев.