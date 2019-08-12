Никита Гусев - в Америку, Павел Дакюц - на родину: Где продолжат карьеру звезды СКА в новом сезоне

Столь массовой потери звезд, как нынешним летом, СКА еще не видел. Петербургский клуб покинули все лидеры, у которых закончились контракты. Привычные армейские привилегии - миллионные зарплаты и почти гарантированное место в сборной - на этот раз не сработали. А значит, менеджеры СКА потерпели сокрушительное поражение! «Комсомольская правда в Петербурге» объясняет, почему СКА лишился своих ведущих хоккеистов.

Америка вместо первого места по зарплате

Никита Гусев - лидер нападения армейцев последних лет считался лучшим хоккеистом мира, не выступающим в НХЛ. Куда Никита и стремился, с целью доказать, что может быть первым парнем не только в привычной среде. Для сохранения Гусева СКА выражал готовность сделать его самым высокооплачиваемым игроком КХЛ, предлагая зарплат около 2,5 миллионов долларов.

Но один из героев Олимпиады в Пхенчхане решил все-таки попробовать свои силы в НХЛ. Нападающему 27 лет - возраст близкий к предельному для завоевывания хоккейной Америки.

Пока Гусеву там очень везет. Переехав в «Вегас» сразу после вылета СКА из Кубка Гагарина, Никита подписал однолетний контракт новичка с «Золотыми Рыцарями». И, хотя, в «основе» на лед не выходил, сумел заработать около миллиона долларов в качестве бонуса. А в конце июля еще раз сменил команду! «Нью-Джерси» подписало с ним солидное двухлетнее соглашение на 9 миллионов долларов. Так, что Золотой Гусь пока за океаном зарабатывает на всем, к чему «прикасается».

Стал «жакетом»

Владислав Гавриков, который также уехал уже в апреле, успел даже дебютировать в Кубке Стэнли за «Коламбус». А, вообще, «Жакеты» давно заманивали Гаврикова в свой клуб и сразу предложили ему двухлетний контракт. Тем более, что в плей-офф он проявил себя достаточно уверенно.

Подшефный у Ковальчука

Вратарь Игорю Шестеркину и нападающий Николаю Прохоркину тоже подписали контракты с американскими клубами – «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингс». Но контракты скромные – стандартные для новичков НХЛ. Здесь хоккеисты могли бы заработать больше.

Игорь Шестеркин.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зато их новые команды вошли в стадию «перестройки» и двери для новых игроков там пока открыты. К тому же у ньюйоркцев сейчас самая обширная русская колония в НХЛ - 7 человек. А у калифорнийцев - шефство над Прохоркиным может взять сам Илья Ковальчук, игравший с ним за СКА в одном звене.

Бесценная мечта Дацюка

Уход Павла Дацюка – не вина клубного мененджмента. Удержать в составе армейцев капитана и самого титулованного игрока было нереально. Волшебник заранее сообщил, что собирается заканчивать карьеру в родном городе - Екатеринбурге. И обещание сдержал, подписав однолетнее соглашение с «Автомобилистом».

Павел Дацюк.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ради этого согласился даже на почти двукратное понижение зарплаты - в Екатеринбурге Павел заработает 100 миллионов рублей за сезон (и 20 миллионов — возможные бонусы). Но мечта Волшебника - всегда бесценна. Все титулы мирового хоккея, и в клубах, и на уровне сборных, он уже выиграл. Осталось отдать долг родному городу.

К Знарку за свободой

Шведский защитник Патрик Херсли – единственный из покинувших команду хоккеист, которого СКА мог удержать. Мог, но не захотел. «Шведская пушка» теперь будет палить у бывшего тренера СКА Олега Знарка, который возглавил московский «Спартак». Теперь обладатель самого мощного броска в КХЛ получит много игрового времени и свободу на площадке.