Пять фактов о гибели подлодки «Курск»: Можно ли было спасти погибших моряков?

19 лет назад, 12 августа 2000 года, в Баренцевом море затонула подлодка «Курск». Весь экипаж из 118 человек – погиб. Трагедия потрясла всю страну. Накал страстей был таков, что для флотского руководства замаячила реальная тюремная перспектива. Вопрос «Кто виноват?» потребовал ответа на два других: почему погиб корабль и можно ли было спасти моряков? «Комсомолка» рассказывает, как и почему погибла подлодка.

«ПОЧЕМУ ПОГИБЛА ПОДЛОДКА?»

Трагедию на «Курске» можно было бы предотвратить. Для этого в официальных документах нужно было заменить всего одно слово. В этом уверен глава «Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга».

- Торпеда была изготовлена на заводе в Алма-ате, - пояснял ранее «КП» Игорь Курдин. - Сделали серию - десять единиц. Через какое-то время выяснилось, что торпеды текут по сварным швам. Командованию разослали документ, в котором говорилось: отозвать боевые торпеды, отправить их обратно на завод, слить топливо, произвести рентгеноскопию, переварить швы, заправить и вернуть. Слово ключевое здесь – «боевые». Поэтому девять из них отправили, а одну - она считалась «учебной» - оставили.

Причиной гибли подлодки стал взрыв торпедыФото: Александр ГЛУЗ

Одно слово, возможно, и оказалось роковым в судьбе экипажа «Курск». Позже именно эта торпеда детонировала.

Проблемы начались, когда торпеду загрузили в торпедный аппарат. Ничего критичного не было. И уже перед самой стрельбой возникла ситуация, что повышается давление в ней. Генеральный прокурор России позже объявит, что торпеда взорвалась в 11 часов 28 минут 26 секунд по Москве. Как выяснилось во время следствия, взрыв произошел в торпедном аппарате № 4.

Официальной причиной взрыва в документах называют утечку компонентов топлива торпеды. После первой детонации на подлодке произошел пожар. Через две минуты возгорание привело к тому, что детонировали уже другие торпеды.

«МОГЛИ ЛИ ВЫЖИВШИЕ МОРЯКИ «КУРСКА» САМИ СПАСТИСЬ?»

После серии взрывов большая часть экипажа погибла сразу же. Выжили только 23 человека. Они жили в кормовом отсеке лодки и ждали помощи. Они не могли предполагать, что стало причиной взрыва, кто погиб, а кто выжил в других отсеках. Они бесперебойно стучали, но никакого ответа на это не было. Им оставалось лишь ждать помощи. При этом они надеялись и на самих себя, планируя самим покинуть подлодку, чтобы всплыть на поверхность. Об этом говорит инструкция по выходу из затонувшей подводной лодки, которую обнаружили в руках у одного из погибших моряков.

Все моряки "Курска" погиблиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Из этого отсека, где они находились, действительно можно выйти на поверхность, - делится Курдин. - Там находился спасательный люк. Но в Баренцевом море для свободного плавания очень низкая температура. Плюс к этому ветер и волны - тебя унесет, и никто больше никогда не найдет.

«МОЖНО ЛИ БЫЛИ СПАСТИ МОРЯКОВ «КУРСКА»?»

Спасательная операция длилась с 12 вплоть до 20 августа. Когда люк подлодки удалось вскрыть, все члены экипажа были уже мертвы. Поэтому рождаются версии о том, что выживших можно было спасти. Но прошло слишком много времени. Якобы если бы Россия запросила помощи у англичан, то моряков бы сразу бы подняли на поверхность.

Но оставшийся экипаж прожил только восемь часов.

- Самая главная проблема для выживших на лодке была атмосфера, - поясняет капитан 1 ранга. - Они использовали аварийную систему регенерации воздуха. Это простая установка, в которую нужно вставлять пластины В-64, поглощающие углекислый газ и выделяющие кислород. Но если кусок такой пластинки бросить в воду, то она вмиг вскипает. Эти пластины меняется примерно через восемь часов. В момент перезарядки пластин что-то произошло. Три тела офицеров, проводивших перезарядку, обгорели до ужаса. У остальных закопченные верхние дыхательные пути. Я считаю, что на пластины попала капля масла или воды. Ведь сверху на подволоке скапливается конденсат. Капля упала, и вся установка мгновенно вспыхнула.

В подлодке разорвалась торпеда

«ЧТО ГОВОРИЛОСЬ В ПРЕДСМЕРТНОЙ ЗАПИСКЕ КОЛЕСНИКОВА?»

Наличие выживших после двух взрывов подтверждает и записка, которую оставил капитан Дмитрий Колесников. В ней он написал о своей.

«Олечка, я тебя люблю. Не переживай сильно. Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет. Процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь списки личного состава отсеков, некоторые находятся в девятом и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо».

«ПРИЧАСТНЫ ЛИ БРИТАНЦЫ И США К ГИБЕЛИ «КУРСКА»?»

За военными учениями Северного флота в августе 2000-го наблюдали три иностранные подлодки – две от США и одна от Британии. Именно поэтому сразу же после трагедии появились версии, что в «Курск» могла попасть торпеда иностранцев. В эту версию, к слову, тогда верили многие. И даже бывалые моряки не отбрасывали эту версию, пока не проверили ее.

Авария подлодки "Курск"

- Мы в тот момент даже писали запрос от имени родственников погибших подводников президенту США и премьер-министру Великобритании, - вспоминает Игорь Курдин. – В ответном письме президента США было сказано: «Мы выражаем соболезнования. И признаем, что наши подводные лодки были в районе учении. Но они не причастны к аварии». Премьер Британии так и не ответил.

Хоть британцы официально и не ответили о своей причастности. За них это сделал военно-морской атташе Великобритании в России Джефф Макриди. Британец вместе с женой и трехмесячным сыном приехал в Россию и привез с собой коробку из-под телевизора, набитую деньгами. На вопрос, пытаются ли они загладить свою вину, Джефф поклялся собственным сыном, что Британия не причастна к трагедии.