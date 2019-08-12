Фото беременной звезды клипа «На лабутенах» Юлии Топольницкой взорвали Сеть

Юлия Топольницкая опубликовала в Instagram собственное фото с солидным беременным животом. Пост, который мгновенно набрал огромное количество просмотров, актриса подписала загадочной фразой:

- Вот вам и «приехала на денёк в Москву».

Подписчики буквально захлебнулись от умиления.

«Вау!», «Батюшки! Серьезно?», Ух ты, как приятно вас видеть в положении», «Прекрасные новости», «Августовская шуточка или как заставить нервничать мужа», «Какая милаха, поздравляю!», «Счастья семье вашей и вашему маленькому», - написали они в комментариях.

Никто даже не обратил внимания, что во всех предыдущих недавних фотопостах Топольницкой нет даже намека на беременность.

Рассекретил ситуацию звезда сериала «Интимная жизнь» Роман Маякин. На своей странице в Instagram артист разместил фотографию со съемочной площадки нового сериала.

mayakin_ А мы все снимаем 257 причин чтобы жить #РоманМаякин #Актер

- А мы все снимаем «257 причин, чтобы жить», - сообщил он.

На этом общем фото Топольницкая уже молодая мама. Стоит и держит на руках новорожденного младенца.

Местные подписчики тоже забеспокоились:

«Юля очень поправилась, может, правда беременная?», «Скажите, а кто из вас отец?», «Вот, интрига!», «Как она согласилась?»

Но давно известно, что Топольницкая ради интересной роли готова на все. Она легко в короткие сроки может набрать или скинуть вес. Для нее это вообще не проблема

Напомним, сериал «257 причин, чтобы жить» вскоре должен выйти в эфир. Снимает его режиссер Максим Свешников - создатель сериала «Отель Элеон». По сюжету, главная героиня, которая поборов смертельную болезнь, начинает по-другому смотреть на жизнь. Переезжая от своего бывшего парня, она находит дневник, где когда-то записала 257 причин, чтобы продолжать жить. Теперь у нее есть шанс исполнить все свои желания...