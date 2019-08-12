Непрогнозируемый сценарий: что взорвалось на платформе в Белом море

ЧТО ПРОИЗОШЛО

8 августа во время испытаний на морской платформе под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. ЧП случилось на территории воинской части к северо-западу от города, на побережье Двинской губы. В воскресенье стали известны имена погибших. Это разработчик Алексей Вьюшин, ведущий инженер Евгений Коратаев, начальник научно-испытательной группы Вячеслав Липшев, инженер по испытаниям Сергей Пичугин и заместитель начальника научно-испытательного отделения Владислав Яновский. Все они работали во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики, который находится в Сарове.

- Еще трое находятся в больнице, у них травмы средней тяжести, в основном это переломы, - сообщил директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков. - Испытатели, связанные с этим видом деятельности, - национальные герои. Мы всегда считали их элитой ядерного центра. Через их руки проходят все идеи и изделия, которые они испытывают в самых невероятных условиях.

ЧТО ИСПЫТЫВАЛИ УЧЕНЫЕ

- Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников «Росатома», занимавшихся работами, связанными с радиоизотопным источником питания, находившимся в составе ракеты.

Погибшие ученые: Владислав Яновский, Сергей Пичугин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Алексей Вьюшин.

Впоследствии стало известно, что ученые работали над малогабаритным ядерным реактором, который может использоваться как в условиях Крайнего Севера, так и в рамках космических программ. Подобные разработки ведутся и в других странах.

- У нас целый ряд проектов в интересах гражданских отраслей промышленности, - объяснил научный руководитель Российского федерального ядерного центра Вячеслав Соловьев. - Одно из направлений - это создание источников энергии тепловой и электрической с использованием радиоактивных материалов, в том числе и делящихся, радиоизотопных материалов. Такими разработками центр занимается с 1952 года. Это направление работ является актуальным и важным. Эти источники необходимы и для космоса, и для удаленных районов Арктики.

КАК ПОМОГУТ СЕМЬЯМ

- Сделаем все, чтобы оставалась память об этих людях, - пояснил директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков. - Окажем помощь семьям погибших сотрудников. Это будет и единовременная выплата, полагающаяся в случае гибели работника. Она составляет в районе 120 минимальных окладов по уровню должности погибшего работника. Вместе с администрацией Сарова мы через год откроем памятник испытателям.

Директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков. Фото РОСАТОМ

В «Росатоме» сообщили, что все погибшие будут представлены к государственным наградам.

ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ

- Испытания - необходимый элемент создания новой техники, - рассказал замнаучного руководителя Федерального ядерного центра, член-корреспондент РАН Александр Чернышев. - То, что произошло, это, безусловно, непрогнозируемый сценарий. Наши бригады в Северодвинске установили, что радиационное повышение фона было в два раза. Оно длилось не более часа, никаких остаточных радиоактивных загрязнений не зарегистрировано.

P. S. В понедельник в Сарове, где жили и работали погибшие ученые, прошли их похороны. Понедельник и вторник объявлены в городе днями траура.

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