«Звони почаще, приезжай!»: Эдита Пьеха опубликовала архивный снимок с внуком

Народная артистка СССР Эдита Пьеха не часто обновляет свою станицу в Instagram. Только по каким-нибудь очень весомым поводам. Сегодня как раз выдался такой. 13 августа Стасу Пьехе исполняется 39 лет. Легендарная певица опубликовала снимок, на котором она еще молодая стоит на сцене вместе со своим внуком. Судя по всему, Стасу лет шесть или семь. Он держит в руках букет гладиолусов и собирается что-то спеть в микрофон. Совместная архивная фотография – своеобразный подарок наследнику от Эдиты Станиславовны.

Певица признавалась в интервью, что еще в детстве мечтала назвать сына Станиславом, как своего папу, который рано ушел из жизни. Но поскольку у нее родилась дочь, свою мечту она смогла реализовать во внуке.

edyta_piecha Эдита Пьеха поздравила внука Стаса с днем рождения

Но, родившись в семье артистов, Стас зачастую был лишен полноценного внимания в детстве. Поэтому в подростковом возрасте попал в плохую компанию и пристрастился к наркотикам. Бабушка, поняв проблему, лично спасала его от пагубной привычки. Она перевезла его из Петербурга в элитную московскую клинику. Огромные деньги Эдита Станиславовна платила не только за лечение, но и за то, чтобы парня не выпускали оттуда. Стас постоянно норовил сбежать обратно к своим друзьям. Бабушка ему объяснила, что это будет дорога в один конец.

Жизнь заиграла новыми красками, когда Станислав стал одним из победителей проекта «Фабрика звезд». Сегодня у него собственная клиника для тех, кто сбился с верного пути.

«Бабушка красавица», «Эдита Станиславовна, вы эталон женщины! И у вас талантливый внук Стас!», «С Днём Рождения!», «Хочу пожелать, Стас, звони почаще, приезжай к своей бабушке», - написали в комментариях преданные поклонники.