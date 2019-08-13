Команда из Санкт-Петербурга выиграла золото на чемпионате мира по хип-хоп танцам в США

«А также в области балета мы впереди планеты всей», - писал поэт Юрий Визбор, на чии стихи положена ироничная песенка «Рассказ технолога Петухова». Но если балет в СССР и России и впрямь всегда был на высшем уровне, то в других танцах, тем более в хип-хопе похвастаться успехами мы не могли. До 2019 года, когда в США, на мировом чемпионате «золото» взяла команда из Санкт-Петербурга.

- 2019 год навсегда останется в Танцевальной истории России, ведь в этот раз мы увезли в Санкт-Петербург такое долгожданное золото в номинации Adult (команды старше 18 лет), - сообщает пресс-служба российского представительства международной танцевальной организации HIP HOP INTERNATIONAL .

Надо сказать, что российские команды ездят на мировые первенства по хип-хопу уже 13 лет. За это время в чемпионатах приняли участие 50 отечественных команд. В первые годы россияне лишь набирались опыта, потом, постепенно, начали приходить первые успехи.

Россияне обошли соперников из 50 стран мира и поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала. Фото: vk.com/hhi_world

Начиная с 2012 года команды разных возрастов - от детей до взрослых привозили в разные города нашей необъятной родины кубки и награды, но главной все не было. И лишь сейчас петербургские танцоры смогли реализовать мечту всех участников - завоевать золотые медали среди основных коллективов, к которой шли несколько лет.

И вот, 10 августа, когда в Петербурге была уже глубокая ночь, команда BANDA ILL обошел всех соперников из 50 стран мира и поднялся на высшую ступеньку мирового чемпионата в американском Фениксе. И здесь, в далекой Аризоне, полный зал зрителей рукоплескал танцорам из города на Неве, в честь которых играл российский гимн.

Так что не только в «области балета», но и в области хип-хопа мы теперь впереди планеты всей.