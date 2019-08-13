Как кандидаты в губернаторы бюджет считали: В Петербурге прошли первые дебаты

Сегодня, 13 августа, прошли первые открытые дебаты кандидатов в губернаторы Северной столицы. Участники предвыборной программы обсудили экономику, бюджет и актуальные проблемы города. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» предложила экспертам-политологам оценить это событие.

«СМЕЛЫЙ ХОД»

Что получится, если собрать в одной студии хозяйственника, коммуниста, социал-демократку и либерала? Получатся, как ни странно, дебаты – ведь именно в таких ипостасях известна жителям Санкт-Петербурга четверка кандидатов в губернаторы: действующий врио Александр Беглов, экс-режиссер, а ныне депутат Госдумы Владимир Бортко, политический «мастодонт» Михаил Амосов и новичок в серьезных полит-баталиях Надежда Тихонова. Понаблюдать за дискуссией на тему настоящего и будущего Северной столицы и ее многочисленных жителей можно было в режиме «прямого эфира» на одном из федеральных каналов. Каждый из четырех претендентов на губернаторское кресло получил десять минут эфирного времени: семь на выступление и три на вопросы.

Дебаты продолжались около часа - каждому из кандидатов отвели семь минут на выступление и три на вопросы. Фото: скриншот

- Мероприятие получилось, на самом деле, уникальным, - отметил в беседе с «Комсомолкой» политический психолог Александр Ершов. – В первую очередь потому, что в нем принял участие кандидат «от власти» - Александр Беглов. Обычно действующие градоначальники под разными предлогами избегают открытых дебатов с оппозицией. Так что это смелый ход.

КОНСТРУКТИВ И ОБЕЩАНИЯ

Решительного столкновения, впрочем, не получилось: никакой остроты и никакого накала страстей в происходившем в телестудии наш собеседник не увидел. Надежда Тихонова, по его словам, явно переволновалась и потому принялась говорить чужими лозунгами. Михаил Амосов, напротив, был вял и слишком напоминал преподавателя сопромата в институте, Бортко – чем-то, судя по всему, раздосадован и слишком театрален.

- По выступлению Беглова же складывалось ощущение, что он погружен в тему и знает, о чем говорит, - отмечает Ершов.

Привести Санкт-Петербург в светлое будущее - задача не из легких.Фото: Олег ЗОЛОТО

Другие тоже старались не теряться, но заметно проигрывали в одном: по сути, отмечают эксперты, ни у кого из «оппозиционных» кандидатов не было четкой и конструктивной повестки. Надежда Тихонова, например, заявила, что нужно изменить принципы управления городом, чтобы решения принимались не в интересах монополистов, а в интересах человека. Михаил Амосов призвал повышать эффективность городского хозяйства. Владимир Бортко от своего также не отступил: бывший режиссер, а ныне известный политик посоветовал не ждать «доброго царя», а в корне менять систему.

- На мой взгляд, от них все-таки звучали в основном лозунги и обещания, - отмечает политтехнолог Денис Матвеев. – В то время как народу все-таки нужна какая-то конкретика, четкий план действий.

Одной из тем, затронутых кандидатами, стало развитие общественного транспорта - и в первую очередь метро.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Беглов сейчас, что называется, «на земле», - поддерживает коллегу Александр Ершов. – За десять месяцев он настолько прочувствовал проблемы города, что в этом плане ему было гораздо проще, чем остальным.

КАК ОСИЛИТЬ ТРИЛЛИОН?

В качестве одного из примеров такой «погруженности» наши эксперты приводят слова действующего врио губернатора о городском бюджете, который вполне реально «поднять» до триллиона рублей.

- С одной стороны – цифра, конечно, очень большая, - констатирует Матвеев. – С другой – сразу были предложены пути: оптимизация расходов городского хозяйства, туристический сбор, привлечение инвесторов. Наконец, сотрудничество с Ленобластью: в экономической части его потенциал составляет, например, порядка 400 миллиардов рублей.

В недалеком будущем бюджет Северной столицы должен дорасти до триллиона рублей, заявил Александр Беглов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним словом, по утверждению наших собеседников, первый тур дебатов остался за Александром Бегловым – за счет «погруженности» в тему и грамотного владения ситуацией. Дело, впрочем, еще не решено: дебаты, напомним, пройдут в два этапа. Первый — на телеканале «Россия 1» (13, 20 и 27 августа), и второй — на телеканале «Санкт-Петербург» (16, 23 и 30 августа).