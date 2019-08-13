С «Чемоданом» на выход: Главная сцена фестиваля памяти Сергея Довлатова переедет на парковку супермаркета

В Петербурге решается судьба крупнейшего фестиваля «День Д», посвященного жизни и творчеству писателя Сергея Довлатова. Организаторы запланировали больше полусотни активностей: чтения, дискуссии, мастер-классы и экскурсии. Масштабная программа, тем более, что в прошлом году фестиваль вообще не состоялся из-за недостатка средств. А сейчас другая проблема. Против праздника, который запланирован ан 31 августа и 1 сентября, взбунтовались жильцы дома № 23 по улице Рубинштейна.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Жители улицы Рубинштейна выгоняют фестиваль День Д на парковку при супермаркете 00:00 00:00

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Как объясняет организатор «День Д» Анастасия Принцева, для проведения фестиваля требуется разрешение собственников домов.

Дом Сергея Довлатова.Фото: Александр ГЛУЗ

- Мы каждый раз проходили эту процедуру. Бумагу нам выдавали ЖКХ № 2. Оформлялась она в свободной форме, так как не существует определенного формата документа согласия с жильцами, - объясняет Анастасия Принцева. – Недавно дом отказался от услуг ЖКХ № 2. Теперь жильцы на своем совете сами решают, что и как делать. Они сказали, что бумаги были формальностью, и впредь такого не потерпят. Теперь нужно собирать порядка 600 человек на совет - и получить большинство голосов.

Сделать это, особенно в сжатые сроки, невозможно. Любые аргументы активисты Рубинштейна воспринимают в штыки. Поэтому организаторам не осталось ничего, как срочно искать новое место.

На фестивале можно позвонить Довлатову.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

- Хочется, чтобы фестиваль проходил на той улице, которая являлась фактурой произведений Довлатова, - говорит Анастасия. - Ни одна площадка не заменит дворы Рубинштейна. Их атмосферы, присутствия духа автора. Все будет хуже. Но вступать в эту кровавую и заведомо проигранную битву нет никакого желания.

Скорее всего, главная сцена разместится на парковке супермаркета на Рубинштейна. Но площадку сложно назвать идеальной. Есть ряд сложностей. Например, часть территории нужно оставить для проезда машин и разгрузки. Из эстетических несовершенств – расположенная в десяти шагах помойка и соседнее аварийное здание, затянутое зеленой сеткой.

Традиционным событием фестиваля стал парад фокстерьеров.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

- Что-то проведем в сквере Довлатова, но он совсем маленький, все желающие прийти на фестиваль не поместятся, - вздыхает Анастасия. - Сейчас пытаемся договориться с жильцами Рубинштена, чтобы они разрешили провести хотя бы шахматный турнир и другие бесшумные активности на своей улице.

«НАПРЯЖЕННАЯ АТМОСФЕРА»

Сами обитатели домов на Рубинштейна говорят, что против Сергея Донатовича и праздника ничего не имеют. Однако люди устали от улицы, которую превращают в концертный зал. Поэтому они сплотились в борьбе с «общим» врагом, к слову, в июне им удалось выгнать с улицы фестиваль комиков.

- Сейчас атмосфера на улице накалена до предела. Любая инициатива вызывает у жильцов раздражение, - объясняет житель улицы Александр Хитрук. - На месте любых организаторов я бы не проводил пока на этом месте массовые мероприятия. Это же как подливание масла в огонь. Дайте нам для начала создать нормальные условия для проживания.

Под «условиями» Александр подразумевает ликвидацию баров и других питейных заведений на улице. С ними жильцы активно борются не первый месяц.

- Если их не закрыть или хотя бы проредить, это будет вечный конфликт, - говорит мужчина. - Нас все пытаются пристыдить, мол, чего шумим зря. Но вообще-то мы тут жили давно, пришли владельцы баров и пытаются нам навязать свой график жизни.

Александр не исключает, что в будущем «День Д» сможет вернуться на Рубинштейна. Однако для этого должно пройти время: год, два, а то и все пять.

- Если их не закрыть или хотя бы не проредить, это будет вечный конфликт, - говорит мужчина. - И в какой-то момент где-то прорвет. Нас все пытаются пристыдить. Но вообще-то мы тут жили, пришли бары и пытаются нас прогнуть под то, чего не может быть по закону.

Александр не исключает, что в будущем «День Д» сможет вернуться восвояси. Однако для этого должно пройти время: год, два, а то и все пять.