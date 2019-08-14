Как танцовщики из Петербурга обошли американцев на чемпионате мира по хип-хопу

«Мы всех сделали!» - с гордостью говорят ребята из танцевального коллектива Banda ILL. И имеют на это полное право. Они только что вернулись в Петербург из США, где проходил Ежегодный чемпионат среди «уличных» танцоров World Hip Hop Dance Championship. Впервые российская команда взяла золото на мировом уровне. К слову, в состязании приняли участие более четырех тысяч танцоров из 52 стран мира, одержавших победу в своих национальных отборах. Так что наши теперь считаются лучшими из лучших!

- Чемпионат Hip Hop International в США является заветной мечтой любого танцовщика планеты. Хотя бы побывать, хотя бы выступить, хотя бы войти в топ-25 лучших. Большинство и мечтать не могут о том, чтобы пройти в финал - настолько велика конкуренция и серьезен уровень подготовки! – говорит главный хореограф коллективов из России Артемий Манукян. - Мы не первый год атакуем этот чемпионат, постоянно выставляем свои команды, специально готовимся. В этом году от нашей страны было 5 команд и каждая из них очень достойно выступила. У коллектива UMKA STRIKE - 4 место в номинации Junior, BLAST завоевал 4 место в номинации Varsity, SPARTAK - 12 место в номинации Varsity и ART OF MOTION - 9 место в номинации MegaCrew.

В составе команды 8 человек: 7 девушек и один молодой человек – Роман Бочкарев.Фото: СОЦСЕТИ

Но вернемся к победителям. В составе команды 8 человек: 7 девушек и один молодой человек – Роман Бочкарев. Это на сцене он профессиональный танцовщик хип-хопа, а в жизни – муниципальный служащий, работает в администрации района в Петербурге. Вот так вот, хобби по чемпионства довело. К слову, он настоящий герой этих соревнований. Год готовился, прошел вместе со всеми российский отбор, а в мае на репетиции получил травму.

- Представляете, он буквально за месяц восстановился и снова вернулся в строй, - рассказывает представитель школы-студии танцев Алинесса Манукян. – Однако уже в Америке прямо перед выступлением надорвал связки. Но он не отказался, а героически выстоял, сказав: «Я все сделаю для того, чтобы выйти на сцену!» Станцевал шикарно, но даже представить сложно, какую боль он испытывал в тот момнет. Все было так плохо, что Рома даже не остался на объявление результатов, его срочно повезли в отель.

Так что о том, что стал чемпионом, узнал уже в своем номере. Так что можно было уже вздохнуть спокойно.

С сентября начнется подготовка уже к новому сезону. А там, кто знает, какие еще вершины они покорят.Фото: СОЦСЕТИ

В команде помимо взрослых танцовщиков есть и юные: две 15-летние школьницы Лада и Элина. И не смотря на то, что они проводят в зале по 5-6 часов, успевают хорошо учиться и получать отметки «отлично» по всем предметам. Со своей будущей профессией они определились, уже сейчас обе преподают танцы, ведь опыт за плечами ого-го какой. Отметим, что Лада в свои годы уже является чемпионом России по танцам в стиле «вакинг», а еще вошла в топ-8 на мировых баттлах. Соревновалась со взрослыми. То ли еще будет!

И так можно рассказывать про каждого члена команды. Это сейчас у них период отдыха. Но с сентября начнется подготовка уже к новому сезону. А там, кто знает, какие еще вершины они покорят.