2019-08-14T09:18:47+03:00
Звезды

«Реально беременная»: В соцсети обсуждают животик Ксении Собчак

В сентябре светская львица выходит замуж за режиссера Константина Богомолова
Лилия КОЗЛОВА
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Поклонник Собчак гадают: беременная или не беременнаяПоклонник Собчак гадают: беременная или не беременнаяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Известная светская львица Ксения Собчак собирается выйти замуж за своего нового избранника, театрального режиссера Константина Богомолова. Официально пара заявлений еще не делала, но, по слухам, церемония бракосочетания назначена на 13 сентября. К чему такая спешка, спрашивают пользователи социальных сетей. Подписчики страницы Собчак в Instagram думают, что раскрыли тайну: Ксения беременна.

Свой роман пара не скрывает, но и не выставляет напоказ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свой роман пара не скрывает, но и не выставляет напоказФото: Михаил ФРОЛОВ

Светская львица опубликовала в соцсети видео в замедленной съемке с собой, кружащейся в длинном до пола платье и подписала: «Ловлю счастье». Но далеко не наряд привлек внимание ее поклонников. Они внимательно рассматривали живот телеведущей, пытаясь понять – беременна Ксения или нет. Большинство сошлись на том, что все же скорая свадьба состоится именно из-за ожидания прибавления.

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Поклонники Ксении Собчак уверенны в ее беременности
39338 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Если она действительно беременна, то это здорово. Прекрасно носить «плод любви». А все, кто говорит гадости – злые, - порадовалась за телеведущую ее поклонница.

«Реально беременная», «Не зря же скоро свадьба», «Сразу видно все и понятно»: все больше и больше убеждаются в положении Собчак ее поклонники. Кстати, первой о том, что светская львица может быть в положении, заявила блогер Лена Миро. Она посмотрела видео с телеведущей, на котором та с Богомоловым пришли на показ фильма Тарантино, В поступи, в движениях и одеяниях блогерша разглядела все признаки беременности.

Ксения Собчак и Константин Богомолов пришли на премьеру Квентина Тарантино в Москве.

- Просто бедра мальчишеские, узкие. Поэтому любые 100 граммов мяса беременным животом кажутся. Да, еще Ксюша для подогрева интереса зевак специально выпячивает то, чего и в помине нет, - выразила сомнения одна из подписчиц.

Так или иначе, беременность процесс, который невозможно скрывать долго. Осталось подождать пару месяцев чтобы полностью убедиться, в каком положении находится Собчак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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