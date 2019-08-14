2019-08-14T15:50:45+03:00
Происшествия

«Душили, чтобы не кричал»: В Карелии охранники магазина избили больного ребенка, укравшего колбасу

11-летнего мальчика с замедленным психическим развитием завели в туалет, где нет камер
Анна СВЕТЛАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments38
Охранник магазина избил больного ребенкаОхранник магазина избил больного ребенкаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

«Завели в туалет, где нет камер, и там начали бить». Мать 11-летнего ребенка с замедленным психическим развитием из Петрозаводска ищет справедливости в соцсетях. Мальчика, по словам родительницы, побили охранники магазина за то, что тот стащил колбасу. Но виновных к ответственности так никто и не привлек.

- На прошлой неделе моего 11-летнего сына избил сотрудник ЧОП «Аргумент» в туалете магазина на Московской, - рассказывает взволнованная мать, пожелавшая остаться анонимной. - Сын по просьбе старших ребят украл колбасу. Продавец магазина затащила его за шиворот в магазин, вызвали ЧОП, обыскали всего. Со слов ребенка, когда продавцы ушли на кассы, один из охранников позвал его в туалет, где нет камер, чтобы поговорить. Там он начал душить сына одной рукой за горло, чтобы он не мог кричать. Второй бил по голове и нанес несколько ударов в живот. Ребенок падал на пол, его поднимали и дальше били. После этого второй охранник вывел сына из туалета, а избивавший так вспотел, что сел на стул.

Ребенка в итоге передали сотрудникам полиции.

- Сына толкнули в спину инспектору со словами: «Так тебе и надо», - продолжает мать мальчика. - Через минут 10 приехали за мной. Я сразу заметила, что у сына на подбородке содрана кожа. Он был весь красный, тяжело дышал. В отделении полиции у ребенка на допросе начали появляться следы удушения на шее и следы побоев на висках, щеках. Посинели уши, ребенок начал рассказывать, как его били.

Мать сразу же написала заявление в полицию. Но уголовное дело, по ее словам, так и не возбудили. В ЧОПе при этом отказались разглашать имена своих сотрудников, которые выезжали на кражу.

- Физически у ребенка все заживает, а психологически ему очень тяжело, часто меняется настроение, он уходит из дома, ничего не ест, ночью плохо спит, - вздыхает мать мальчика. - Я на 8 месяце беременности, бывший муж отказывается помогать. А у ребенка диагноз – ЗПР. Три года с ним занимаюсь на индивидуальном (домашнем) обучении, работаю на дому, пытаюсь все исправить. А выходит только хуже. Я боюсь, что это дело «замнут». На руках у меня на данный момент только меленький корешок, что у меня в полиции приняли заявление об избиении сына.

В полиции Карелии подтвердили, что разбираются в ситуации.

- По данному факту проводится проверка, - заявили в ГУ МВД по Республике Карелия.

В следственном комитете тоже в курсе ситуации.

- Мы располагаем информацией об инциденте, - пояснили в СУ СКР по Республике Карелия. – Не исключено, что мы будем ходатайствовать о передаче материалов проверки в наше ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Комсомолка» разыскивает раскрепощенную девушку, поразившую пассажиров петербургского метро своими танцами
Не доехали на свадьбу: По дороге в Пушкин сгорел заказной автобус
Около 2,4 миллиардов рублей из бюджета Петербурга потратят на отдых детей в лагерях
На проспекте Народного Ополчения горят павильоны с автотоварами
59-летний житель Луги после ссоры застрелил молодого собутыльника
Камеры видеонаблюдения установят на избирательных участках в Петербурге
Петербуржцы бьют тревогу из-за брошенного автомобиля с запертыми внутри кошками
В Приморском районе появился памятник Фаине Раневской
В Петербурге будут строже следить за грязными грузовиками со строек
У жителя Вырицы изъяли несколько винтовок, 100 патронов и килограмм наркотиков
Петербургские археологи передали хакасскому музею скифские артефакты
За полгода 2019 года 87 человек погибли под колесами поезда на территории ОЖД
Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Тосно
Пенсионера подозревают в изнасиловании 11-летней девочки на даче в Ленобласти
Две «медсестры» измерили давление петербургской пенсионерке за 1,6 миллиона рублей
Пулковская обсерватория перенесет наблюдения в Крым