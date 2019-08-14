«Душили, чтобы не кричал»: В Карелии охранники магазина избили больного ребенка, укравшего колбасу

«Завели в туалет, где нет камер, и там начали бить». Мать 11-летнего ребенка с замедленным психическим развитием из Петрозаводска ищет справедливости в соцсетях. Мальчика, по словам родительницы, побили охранники магазина за то, что тот стащил колбасу. Но виновных к ответственности так никто и не привлек.

- На прошлой неделе моего 11-летнего сына избил сотрудник ЧОП «Аргумент» в туалете магазина на Московской, - рассказывает взволнованная мать, пожелавшая остаться анонимной. - Сын по просьбе старших ребят украл колбасу. Продавец магазина затащила его за шиворот в магазин, вызвали ЧОП, обыскали всего. Со слов ребенка, когда продавцы ушли на кассы, один из охранников позвал его в туалет, где нет камер, чтобы поговорить. Там он начал душить сына одной рукой за горло, чтобы он не мог кричать. Второй бил по голове и нанес несколько ударов в живот. Ребенок падал на пол, его поднимали и дальше били. После этого второй охранник вывел сына из туалета, а избивавший так вспотел, что сел на стул.

Ребенка в итоге передали сотрудникам полиции.

- Сына толкнули в спину инспектору со словами: «Так тебе и надо», - продолжает мать мальчика. - Через минут 10 приехали за мной. Я сразу заметила, что у сына на подбородке содрана кожа. Он был весь красный, тяжело дышал. В отделении полиции у ребенка на допросе начали появляться следы удушения на шее и следы побоев на висках, щеках. Посинели уши, ребенок начал рассказывать, как его били.

Мать сразу же написала заявление в полицию. Но уголовное дело, по ее словам, так и не возбудили. В ЧОПе при этом отказались разглашать имена своих сотрудников, которые выезжали на кражу.

- Физически у ребенка все заживает, а психологически ему очень тяжело, часто меняется настроение, он уходит из дома, ничего не ест, ночью плохо спит, - вздыхает мать мальчика. - Я на 8 месяце беременности, бывший муж отказывается помогать. А у ребенка диагноз – ЗПР. Три года с ним занимаюсь на индивидуальном (домашнем) обучении, работаю на дому, пытаюсь все исправить. А выходит только хуже. Я боюсь, что это дело «замнут». На руках у меня на данный момент только меленький корешок, что у меня в полиции приняли заявление об избиении сына.

В полиции Карелии подтвердили, что разбираются в ситуации.

- По данному факту проводится проверка, - заявили в ГУ МВД по Республике Карелия.

В следственном комитете тоже в курсе ситуации.

- Мы располагаем информацией об инциденте, - пояснили в СУ СКР по Республике Карелия. – Не исключено, что мы будем ходатайствовать о передаче материалов проверки в наше ведомство.