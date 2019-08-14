2019-08-14T13:12:25+03:00
Общество

В Гатчине пройдет фестиваль дворовых и национальных видов спорта

Команды будут бороться за звание лучших в стритболе, городках, перетягивании каната и других состязаниях
Екатерина СЕМЕНОВА
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Победители в следующем году отправятся на Всероссийский фестиваль.Победители в следующем году отправятся на Всероссийский фестиваль.Фото: Екатерина СЕМЕНОВА
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Как летом отвлечь ребенка от компьютера и сделать так, чтобы он проводил больше времени на улице, особенно если поехать в лагерь или на море не получается? Пять лет назад в России заработал проект «Дворовый тренер». Для мальчишек и девчонок стали проводить бесплатные тренировки по дворовым играм и массовым видам спорта.

Но, согласитесь, любые тренировки становятся интереснее, если потом поехать на соревнования! Команды из Ленобласти в этом году будут состязаться в Гатчине.

17 августа на местном стадионе «Спартак» пройдет открытие летнего фестиваля дворовых и национальных видов спорта.

- В фестивале примут участие молодежные команды из муниципальных районов Ленинградской области, которые вышли в финал после проведения отборочных туров, - рассказали организаторы.

К слову, готовиться к соревнованиям ребята начали еще в мае. По два-три раза в неделю они ходили на тренировки и теперь готовы показать все, на что способны.

- Ребята с удовольствием посещают эти секции, очень много желающих, - рассказал руководитель областной федерации школьного спорта Вячеслав Комаров. - Главное, что у них есть альтернатива заняться чем-то полезным, а не сидеть дома. Многие на этих тренировках находят себе друзей и продолжают общаться и после завершения сезона. На фестивале определят победителей в стритболе (баскетбол три на три), легкой атлетике, мини-футболе, отжимании, подтягивании, перетягивании каната и игре в городки.

Победители в следующем году отправятся уже на Всероссийский фестиваль дворовых игр. Будет чем заняться не только спортсменам, но и болельщикам: они смогут посмотреть на выступления национально-культурных объединений и посетить национальные подворья.

Мероприятие пройдет при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

КСТАТИ

В рамках фестиваля также пройдет межконфессиональный, межнациональный турнир по мини-футболу. В нем примут участие команды Выборгской, Гатчинской и Тихвинской епархий, Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, религиозного объединения буддистов Дацан Гунзэчойнэй Санкт- Петербурга и межнациональная команда

ИСТОЧНИК KP.RU

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