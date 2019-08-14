Яблочный Спас в Ленобласти отметят Сойкинской ярмаркой

Яблочный Спас для славян всегда имел особенное значение. Считалось, что с этого дня природа начинает прощаться с летом, а значит, можно собирать урожай и готовиться к осени и к зиме. В этот же день Русская православная церковь празднует Преображение Господне.

Плоды нового урожая - яблоки и виноград - несли в храмы и освящали после литургии. А затем пекли с фруктами пироги и угощали ими своих близких. В Ленобласти Яблочный Спас уже традиционно отметят Сойкинской ярмаркой. Это мероприятие с богатой историей.

Ярмарку проводили еще до Великой Отечественной войны, а в 2013 году решили возродить. В этом году она пройдет в деревне Вистино 17 августа. Начнутся мероприятия в 11.00 с молебна в часовне Александра Невского, затем, ровно в 12.00, заработает сама ярмарка.

Организаторы обещают, что скучно не будет. Гости смогут приобрести яблоки, мед, варенье, ягоды, грибы. Причем все экологически чистое - собранное местными жителями. Те, кто увлекается садоводством, оценят выбор саженцев и цветов. Приедут на ярмарку и ремесленники. Они не только представят публике свои товары, но и проведут мастер-классы. Гости смогут сами испробовать себя во многих ремеслах, в том числе в гончарном деле. Веселить народ будут артисты из различных коллективов. В развлекательной программе - праздничный концерт с песнями и плясками и даже два кукольных спектакля.

Неудивительно, что каждый год ярмарка собирает сотни гостей. Приезжают на нее и паломники, и туристы, ведь прощаться с летом надо ярко, так, что- бы было что вспомнить осенью и зимой. Мероприятие пройдет при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Вистино сейчас реализуют проект «Сойкинская святыня». Предполагается создание духовного комплекса: восстановление храма Святителя Николая Чудотворца на Сойкинской горе, образование скита Александро-Невской лавры (в дальнейшем - самостоятельного монастыря) - и культурно-исторического комплекса: строительство этнокультурного центра коренных народов Ленинградской области.