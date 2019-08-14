2019-08-14T23:15:55+03:00
Спорт

«Зенит» – «Ахмат». 17 августа 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ

Прогноз на матч чемпионата РПЛ по футболу «Зенит» – «Ахмат». Команды сыграют в субботу, 17 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало – в 19.00
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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«Зенит» – «Ахмат» сыграют в субботу, 17 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Прогноз на матч.«Зенит» – «Ахмат» сыграют в субботу, 17 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Прогноз на матч.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прогноз на матч чемпионата РПЛ «Зенит» – «Ахмат» 17 апреля 2019 – 2:0 (победа «Зенита»).

Стадион в Грозном в минувшие воскресенье вновь привлек внимание всего футбольного сообщества нашей страны. Увы, вновь не по игровым причинам. Матч, в котором грозненцы уступили московскому «Спартаку» 1:3, завершился судейским скандалом. Очередным!

На 82-й минуте по громкой связи местного стадиона «Ахмат Арены» прозвучало оскорбление в адрес арбитра Алексея Сухого, обслуживающего встречу. По официальной версии, это сделал сотрудник пресс-службы Ризван Эдильсулатанов, который вскоре был уволен. По неофициальной, президент клуба Магомед Даудов, который после финального свистка взял судью за локоть и пытался досказать все остальное, что накопилось – уже в подтрибунных помещениях. Оценку происходящему на «Ахмат Арене» даст вскоре КДК.

Впрочем, так «грозен» для гостей и судей «Ахмат» только на своем поле. На выезде, грозненские футболисты и их руководство ведут себя спокойнее и редко доставляет хлопоты – в прямом и переносном смысле слова.

Большинство своих очков команда добывает в «домашних условиях» и предположить, что подопечные Рашида Рахимова способны чем-то удивить хозяев «Газпром Арены» очень сложно. Даже с учетом того, что за них в этом сезоне играет скандальный экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков. Ведь в стартовавшем чемпионате «Ахмат» на выезде потерпел уже два «сухих» поражения от «середнячков»: 0:3 – от «Урала» и 0:1 – от «Рубина».

«Зенит» же пока не очень эффектен, но очень эффективен. Команда Сергея Семака, видимо, решила уже на старте создать хороший задел от преследователей. Вот и в прошедшую субботу, 10 августа, по-деловому, без лишних эмоций, на классе зенитовцы разобралась в Москве с «Динамо» - 2:0.

В пяти матчах чемпионата петербургский клуб одержал четыре победы, не сумев только взять три очка у «Краснодара» на своем поле. Да и оборона сине-бело-голубых почти не ошибается – в ворота клуба с берегов Невы влетело только два мяча. «Зениту» не нужно доминировать всю встречу, команда спокойно реализует свои шансы, а дальше завершает работу по обеспечению необходимого результата.

Тем более что в атаке сумасшедший ход набрал Артем Дзюба. По систем «гол+пас» он уже набрал 7 (4+3) баллов. То есть, из девяти мячей своей команды он оказался причастен к семи.

А если Дзюбиньо вдруг возьмет паузу, эстафетную палочку у него готов перенять иранец Азмун.

Да, и бразильцу Малкому пора показать, за что его в свое время приглашали в «Барселону». Этой троице вполне хватит, чтобы пробить оборонные эшелоны «Ахмата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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