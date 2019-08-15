«Тянул весь курс»: о героическом летчике Дамире Юсупове впервые рассказали преподаватели

Ушел на работу простым пилотом – вернулся ни много ни мало народным героем. Таким крутым поворотом биографии отныне может похвастаться Дамир Юсупов из Игарки. 15 августа самолет Airbus А321, которым он управлял вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным, столкнулся со стаей чаек. Один двигатель заглох, второй – потерял две трети тяги. 234 человека, находившихся в тот момент на борту, спасли фантастическое мастерство и выдержка пилотов: они сумели посадить практически неуправляемую машину в поле в километре от взлетно-посадочной полосы.

ОДИН НА 120 ЧЕЛОВЕК

Дамир Юсупов – личность совершенно не медийная. По телевизору не выступал, в новостных сводках до сегодняшнего дня не появлялся. Единственное интервью дал в 2017 году информационного порталу города Полевской – рассказывал о своей профессии.

Все пассажиры и экипаж живы! Фото: Артем (@artemiyplk) в Twitter

А между тем в определенных кругах 41-летний пилот известен уже давно. Преподаватели Бугурусланского летного училища – филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации – называют его не иначе как «идеальный студент».

- Умнейший парень, - старший инструктор авиатренажера Владимир Мозговой принимается рассказывать, даже не дослушав до конца вопрос журналиста КП-Петербург. – Просто умнейший. Тянул за собой по навигации почти весь курс – 120 человек, между прочим! Все к нему обращались, просили помочь, подсказать, объяснить. И он никому не отказывал.

НЕБОМ «ЗАБОЛЕЛ» ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ

В Бугурусланское училище Дамир пришел поздно – в 32 года. Такое, вспоминает наш собеседник, случается очень редко – в основном учиться летному мастерству идет, конечно, молодежь.

- Раньше даже было ограничение – до 23 лет, - отмечает Мозговой. – По особому распоряжению министерства – до 25. И на то были причины: чем старше человек, тем тяжелее ему усваивать программу. Восприятие совсем другое. Но к Дамиру все это не относилось – скажу вам честно, редко когда можно встретить настолько собранного и целеустремленного студента.

Небом наш герой заболел еще в детстве – его отец тоже был командиром воздушного судна, только пилотировал не самолет, а «мишку», многоцелевой вертолет МИ-8.

Схема ЧП с самолетом "Москва - Симферополь". Фото: Фото: НАИЛЬ ВАЛИУЛИН

«ВОЛОДЯ, ВОЗЬМИ ЭТОГО ПАРНЯ!»

- Дамиру все давалось легко, - продолжает наш собеседник. – Вы можете себе представить: за все два года и десять месяцев – столько у нас длится учебный курс – ни одной четверки! Я ему однажды прямо сказал: «долго ты во вторых пилотах не просидишь. Часов 500 налетаешь – и выбьешься в командиры». Как видите, не прогадал.

Правда, после училища, вспоминает Мозговой, у Дамира с работой какое-то время не складывалось: устроиться куда-то в то время было нелегко, да и возраст, опять же, мешал.

- Тогда он обратился ко мне, - рассказывает Владимир Васильевич. – А я рекомендовал его Владимиру Чикилеву – это заместитель директора «Уральских авиалиний», мой однокурсник. Позвонил и сказал: «Володя, возьми этого парня! Не пожалеешь». Дамир поехал в Екатеринбург, там на него посмотрели, проверили – и взяли безо всяких проблем.

Связаться с самим Дамиром нам пока, к сожалению, не удалось. ЧП, даже разрешившееся так благополучно, все-таки есть ЧП, и что-то нам подсказывает, что героическому командиру пока не до интервью. Но мы своих попыток не оставим – следите за новостями!

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