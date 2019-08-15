2019-08-15T19:49:06+03:00
Происшествия

Пьяного водителя, сбившего двух женщин с грудными детьми в Ленобласти, арестовали на 15 суток

Лихач управлял машиной без водительских прав, а в поселке его обходят стороной
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Водитель налетел на пешеходов, двигавшихся по обочине. Фото: соцсети.Водитель налетел на пешеходов, двигавшихся по обочине. Фото: соцсети.
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Второй день жители поселка Серебрянcкого Лужского района Ленобласти стоят на ушах. Там произошла жуткое ДТП, которое сплотила местных. На проселочной дороге лихач на автомобиле «Dodge» сбил женщин с колясками.

- Главное, пострадали совсем крохи! – говорят очевидцы. – Из-за какого-то дурака за рулем!

МАЛЫШИ В БОЛЬНИЦЕ

За руль своего автомобиля Dodge Игорь Н. (имя изменено, - прим.ред.) сел днем 14 августа. На пассажирском рядом с ним был его друг. Перед тем, как отправиться в путь, товарищи изрядно выпили. Позже экспертиза показала в крови Игоря 1, 589 промиле алкоголя. Около шести вечера машина выехала на Совхозную улицу. В это время вдоль дороги, по обочине, гуляли женщины с колясками. Вдруг авто резко свернуло на обочину, удар, паника, детский плач, коляски разбросало в разные стороны...

Коляски разбросало по дороге. Фото: соцсети.

Коляски разбросало по дороге. Фото: соцсети.

- В ДТП получили ранения четыре человека. Две женщины 38 лет и 59 лет. У них травмы средней тяжести. Также пострадали два ребенка: пять и 11 месяцев. У них диагностированы ушибы головы, ссадины, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

После столкновения пассажир из салона сбежал. Сам водитель «едва стоял на ногах». Но и он далеко уйти бы не смог, его тут же скрутили очевидцы ДТП.

По словам очевидцев, водитель был сильно пьян. Он не пострадал. Фото: соцсети.

По словам очевидцев, водитель был сильно пьян. Он не пострадал. Фото: соцсети.

ЗЛОСТНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ

В поселке у Игоря дурная репутация. По словам соседей, раньше он уже оказывался на скамье подсудимых.

- А какая еще может быть репутация, если он пол жизни провел в заключении? В последний раз его отправили за решетку на девять лет, - рассказывают они. - Однако вышел условно-досрочно до истечения срока. Было это недавно. Получается, в тюрьме он просидел лет восемь. Находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Но от темных дел он не отошел. Машиной лихач управлял без водительского удостоверения. Прав его лишили в начале 2019 года. А незадолго до происшествия кто-то выбил стекла в его «ласточке». Кто и почему, история умалчивает, возможно, кому-то задолжал денег. Хозяин не расстроился и затянул окна обыкновенной тканью.

стекла у машины были уже выбиты. Фото: соцсети.

стекла у машины были уже выбиты. Фото: соцсети.

Также жители объяснили, почему пострадавшие были вынуждены идти по обочине. Как и в большинстве деревень, здесь нет нормальных тротуаров, по которым может проехать коляска.

- Место аварии находится в двух-трех километрах от трассы, рядом магазин. Машин по этой деревенской дороге проезжает примерно 10-20 в час, зависит от времени дня. Это деревня, а не трасса, - рассказали они.

Сегодня днем Игоря доставили в 55 судебный участок Ленинградской области. Его арестовали на 15 суток. Однако явно он только этим наказанием не отделается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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