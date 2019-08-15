Пьяного водителя, сбившего двух женщин с грудными детьми в Ленобласти, арестовали на 15 суток
Второй день жители поселка Серебрянcкого Лужского района Ленобласти стоят на ушах. Там произошла жуткое ДТП, которое сплотила местных. На проселочной дороге лихач на автомобиле «Dodge» сбил женщин с колясками.
- Главное, пострадали совсем крохи! – говорят очевидцы. – Из-за какого-то дурака за рулем!
МАЛЫШИ В БОЛЬНИЦЕ
За руль своего автомобиля Dodge Игорь Н. (имя изменено, - прим.ред.) сел днем 14 августа. На пассажирском рядом с ним был его друг. Перед тем, как отправиться в путь, товарищи изрядно выпили. Позже экспертиза показала в крови Игоря 1, 589 промиле алкоголя. Около шести вечера машина выехала на Совхозную улицу. В это время вдоль дороги, по обочине, гуляли женщины с колясками. Вдруг авто резко свернуло на обочину, удар, паника, детский плач, коляски разбросало в разные стороны...
Коляски разбросало по дороге. Фото: соцсети.
- В ДТП получили ранения четыре человека. Две женщины 38 лет и 59 лет. У них травмы средней тяжести. Также пострадали два ребенка: пять и 11 месяцев. У них диагностированы ушибы головы, ссадины, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
После столкновения пассажир из салона сбежал. Сам водитель «едва стоял на ногах». Но и он далеко уйти бы не смог, его тут же скрутили очевидцы ДТП.
По словам очевидцев, водитель был сильно пьян. Он не пострадал. Фото: соцсети.
ЗЛОСТНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ
В поселке у Игоря дурная репутация. По словам соседей, раньше он уже оказывался на скамье подсудимых.
- А какая еще может быть репутация, если он пол жизни провел в заключении? В последний раз его отправили за решетку на девять лет, - рассказывают они. - Однако вышел условно-досрочно до истечения срока. Было это недавно. Получается, в тюрьме он просидел лет восемь. Находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Но от темных дел он не отошел. Машиной лихач управлял без водительского удостоверения. Прав его лишили в начале 2019 года. А незадолго до происшествия кто-то выбил стекла в его «ласточке». Кто и почему, история умалчивает, возможно, кому-то задолжал денег. Хозяин не расстроился и затянул окна обыкновенной тканью.
стекла у машины были уже выбиты. Фото: соцсети.
Также жители объяснили, почему пострадавшие были вынуждены идти по обочине. Как и в большинстве деревень, здесь нет нормальных тротуаров, по которым может проехать коляска.
- Место аварии находится в двух-трех километрах от трассы, рядом магазин. Машин по этой деревенской дороге проезжает примерно 10-20 в час, зависит от времени дня. Это деревня, а не трасса, - рассказали они.
Сегодня днем Игоря доставили в 55 судебный участок Ленинградской области. Его арестовали на 15 суток. Однако явно он только этим наказанием не отделается.
ИСТОЧНИК KP.RU