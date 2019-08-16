2019-08-16T11:02:46+03:00
Общество

Две Луны в небе над Петербургом: Невероятное зрелище поразило пользователей соцсетей

В интернете спорят что это: природное явление или обычный оптический эффект [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Две Луны взошли в небе над Петербургом ночью 16 августа 2019 годаДве Луны взошли в небе над Петербургом ночью 16 августа 2019 годаФото: СОЦСЕТИ
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В ночь на пятницу, 16 августа, молодой фотограф из Санкт-Петербурга по имени Артем увидел над городом необычное явление – две ярких Луны светили средь фиолетово-черного небосклона. Одна из них была большая, настоящая Луна. А вторая – поменьше. Очевидец сделал несколько снимков и снял на видео заинтересовавшее его свечение и поделился материалами в соцсети «ВКонтакте».

- Сегодня ночью в 2:40 было замечено две Луны. Одна из них была настолько яркая, что освещала соседние дома, - удивился Артем.

Артем рассказал, что «двойника» Луны увидел в районе проспекта Ветеранов и снял на видео: большой яркий шар и справа шар поменьше. Потом появился еще третий, зеленый. Из-за съемки сложно понять, свет это от фонаря или действительно камера запечатлела удивительный оптический эффект или игры природы.

- К сожалению, по-другому снять не успел, - объяснил качество съемки петербуржец.

По рассказам очевидца, «вторая Луна» немного двигалась в разные стороны, перемещаясь между кронами деревьев. Примерно в 3:30 одна из «Лун» потускнела и исчезла с неба.

- Это светодиоды и не в небе, а на мачте освещения, - усомнилась участница обсуждения видео.

Но две Луны увидел не только один Артем. Другие горожане тоже стали делиться фотографиями светил в небе над Петербургом.

Две Луны

Раз в два года Марс достигает точки орбиты, которую называют «противостояние». Это означает, что Красная планета находится напротив Солнца, а если смотреть с Земли, что Марс противостоит Солнцу. И это событие всегда вызывает небывалый ажиотаж. Поэтому и две луны на небе жаждут увидеть миллионы людей по всему миру.

Две луны над Петербургом (16.08.19).

ИСТОЧНИК KP.RU

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