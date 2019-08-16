Два человека погибли под завалами рухнувшего здания в Ленобласти

В городе Волхов Ленинградской области обрушилось здание. ЧП произошло около 12 часов утра в пятницу, 16 августа, в заброшенном доме на территории завода по адресу Кировский проспект, 20. Сначала от МЧС поступила информация, что под завалами здания могли оказаться двое человек. Позже стало известно, что обоих нашли, но мертвыми.

- Два тела извлекли из-под завалов, - сообщили "КП"-Петербург в МЧС Ленинградской области.- Здание неэксплуатируемое. Произошло разрушение. Это территория завода.

По предварительным данным, неэксплуатируемое здание находится на территории промзоны цементного завода. Сегодня там велись запланированные работы по сносу заброшенной постройки. В какой-то момент все пошло не по плану и одна из стен резко рухнула, накрыв собой рабочих.

На месте трагедии работали спасатели, а также кинологи с собаками, занимающиеся поисками людей, которые могли оказаться засыпанными обломками стены. На 12:30 все работы уже завершены. Теперь специалисты проведут проверку для того, чтобы установить причины трагедии.