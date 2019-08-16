2019-08-16T15:59:14+03:00
Происшествия

Два человека погибли под завалами рухнувшего здания в Ленобласти

Стена обвалилась во время запланированных работ по сносу дома
Надежда ФАТКУЛЛИНАЛилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Волхове Ленобласти обрушилось здание во время сносаВ Волхове Ленобласти обрушилось здание во время сносаФото: Предоставлено "КП"
Изменить размер текста:

В городе Волхов Ленинградской области обрушилось здание. ЧП произошло около 12 часов утра в пятницу, 16 августа, в заброшенном доме на территории завода по адресу Кировский проспект, 20. Сначала от МЧС поступила информация, что под завалами здания могли оказаться двое человек. Позже стало известно, что обоих нашли, но мертвыми.

- Два тела извлекли из-под завалов, - сообщили "КП"-Петербург в МЧС Ленинградской области.- Здание неэксплуатируемое. Произошло разрушение. Это территория завода.

По предварительным данным, неэксплуатируемое здание находится на территории промзоны цементного завода. Сегодня там велись запланированные работы по сносу заброшенной постройки. В какой-то момент все пошло не по плану и одна из стен резко рухнула, накрыв собой рабочих.

На месте трагедии работали спасатели, а также кинологи с собаками, занимающиеся поисками людей, которые могли оказаться засыпанными обломками стены. На 12:30 все работы уже завершены. Теперь специалисты проведут проверку для того, чтобы установить причины трагедии.

В Волхове во время ремонта обрушилось здание цементного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Фундамент колокольни Троицкого собора в Колпино и остатки Владимирского пассажа включили в список объектов культурного наследия
Труп мужчины, ушедшего на рыбалку, нашли в Ленобласти
Ворота Казанского сквера со стороны Невского проспекта открыли впервые за 12 лет
Обманутые дольщики Петербурга получат выплаты взамен недостроенного жилья
Мужчина облапал и избил девушку на Васильевском острове
Появилось фото с места ЧП в Волхове, где рухнул дом
На ледоколе в Петербурге погиб рабочий: СК начал проверку
Заброшенное здание рухнуло в Волхове, под завалами могут находиться два человека
«Если бы не убийство, сегодня он работал в правительстве»: Чубайс вспомнил погибшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича
Шесть автомобилей столкнулись на КАД перед Вантовым мостом в Петербурге
Ревнивый петербуржец избил бывшую девушку и ее подругу, отобрав у них телефоны
Скрипку стоимостью 3 тысячи евро похитили у концертмейстера в Петербурге
«Две Луны» увидели горожане в небе над Петербургом
В Гатчинском районе сгорел дачный дом, пока пожарные ехали 1,5 часа на вызов
Погода 16 августа в Петербурге: Тепло и солнечно
В Кировском районе нашли автостоянку вне закона
Пятница в Петербурге начнется с грозы
«Герой нашего времени»: Мужчина в красном «разрулил» пробку на месте сломанного светофора на Пискаревском
Под Гатчиной поезд столкнулся с «Нивой»
В «Хороводе мира» на Дворцовой площади закружились тысячи петербуржцев
Рыбный цех на Пулковском тушили восемь часов
Трех пассажиров маршрутки доставили в больницу после аварии в Красном Селе
Бороться с петербургскими сугробами будет финская техника
Аэродром в Левашово модернизируют за три года по поручению Путина
На железнодорожной платформе «Александровская» заметили лису
Курьер привез из Пулково в отделение почты на Бухарестской посылку с миной
В одном из районов Петербурга 15 августа «выпал» снег
Археологические раскопки задержат трамвай на Среднеохтинском проспекте
Эксперты одобрили идею удобрять растения Ботанического сада отходами из ресторанов