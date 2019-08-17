2019-08-17T14:01:56+03:00
Спорт

«Зенит» - «Ахмат» 17 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Футбол, матч «Зенит» - «Ахмат» 17 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 17 августа
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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В игре с «Зенитом» 17 августа «Ахмат» вряд ли отступит от привычного плана. Прямая онлайн-трансляция матча.В игре с «Зенитом» 17 августа «Ахмат» вряд ли отступит от привычного плана. Прямая онлайн-трансляция матча.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Зенит» - «Ахмат» 17 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Петербургский «Зенит» начал этот чемпионат так, словно и не заканчивал прошлый, чемпионский. На классе и опыте, не прилагая больших усилий, команда с берегов Невы «бульдозером» проходит по своим соперникам.

В пяти матчах: четыре победы при разнице мячей 9-2. Только в игре с «Краснодаром» подопечным Сергея Семака не удалось добыть три очка. В остальных встречах все прошло без «шума и пыли, по заранее составленному плану».

Кстати, сегодняшний соперник «Зенита» - грозненский «Ахмат» - краснодарских «быков» как раз сумел обыграть 1:0. Но это все, чем может пока гордиться команда из Чечни.

Приход бывшего капитана Денис Глушакова «Спартака» прибавил внимания к «Ахмату», но сильнее клуб от этого не стал. Особенно серенько грозненцы пока выглядят на чужом поле, за два матча они даже ни разу не сумели поразить ворота хозяев, пропустив в свои четыре. А без голов побед не бывает.

Но в игре с «Зенитом» подопечные Рашида Рахимова вряд ли отступят от привычного плана и вновь будут «танцевать от печки». Остается только вопрос, как быстро петербуржцы смогут разобрать, ждущий их в чужой штрафной «автобус» соперников и насколько хватит терпения отсиживаться «в окопах» у горячих кавказских футболистов.

Начало матча «Зенит» - «Ахмат» 17 августа 2019 в 19.00. Трансляцию игру покажут в эфире Матч Премьер.

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Зенит Ахмат . 17 августа 2019: Онлайн-трансляция матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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