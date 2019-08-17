«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в Петербурге

Ничто не предвещало «Зениту» неприятностей перед встречей с грозненским «Ахматом». Атмосфера в петербургском клубе была такая же спокойная, как небо над Северной столицей в этот день.

И гром все-таки грянул! Разобраться с откровенным середнячком, который в этом сезоне даже не сумел ни разу поразить ворота на выезде, «Зенит» не сумел. Потеряв два очка буквально на ровном месте.

Кстати, звоночек прозвучал еще до игры - «Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов» и догнал лидера по очкам! Значит, поспешили те, кто решил заранее короновать сине-бело-голубых очередным чемпионством.

Легко не будет! Ни в целом, ни в каждой конкретной игре. Никто ничего заранее дарить не будет, и победы придется вырывать только потом и кровью! Даже в тех матчах, где все кажется ясно заранее!

А, если кто-то и сомневался в исходе матча «Зенит» - «Ахмат», то после удаления уже на 7-й минуте капитана и защитника грозненцов Резвана Уциева (кстати, оно было довольно спорное — нарушение больше тянуло на желтую карточку), все вопросы должны были отпасть. Кстати, в той атаке зенитовцы гол забили, но судья поспешил со свистком, отменив взятие ворот.

Пострадали от москвича Матюнина зенитовцы и еше раз — уже во втором тайме он отменил гол аргентинца Ригони, ошибочно посчитав, что тот в в офсайде.

Но все сваливать на судейские ошибки было бы смешно. Оказавшись в большинстве, игроки «Зенита», казалось ждали, что соперник вскоре свалится к их ногам — как созревшее яблоко. Но время Яблочного Спаса еще не настало.

Гости, и так не собирались владеть инициативой, а лишившись одного игрока, просто спокойно устроились в своей штрафной и сосредоточились на разрушении. В целом, у них получалось неплохо справляться со своей задачей.

Хотя острых моментов у хозяев хватало. На 35-й минуте мяч лишь каким-то чудом не побывал в воротах «Ахмата». Ерохин с левого края штрафной «парашютиком» отправил мяч в перекладину, а затем Азмун с метра умудрился попасть в голкипера гостей Гудиева. В концовке хозяева еще раз «простили» грозненцев. На перерыв соперники ушли при счете 0:0.

С выходом Юрия Жиркова, в начале второго тайма шквал атак вновь загнал чеченских футболистов в блиндажи. Но «пули» продолжали свистеть по-прежнему мимо Гудиева. Лишь иногда долетали лишь некоторые осколки, которые становились его добычей.

Взвинтив на время темп, к концовке матча петербуржцы «встали»: то ли разуверившись в своих силах, то ли просто устав. Ни к чему не привел и финишный навал. «Добыть» очевидную победу так и не удалось — 0:0!

Следующий матч зенитовцы проведут ровно через неделю. В Уфе, против бывшей команды Сергея Семака. Соперник тоже выглядит весьма проходимым — если Семак правда сумеет объяснить своим подопечным, что победы самими по себе не приходят, а очки надо иногда и выгрызать.

Чемпионат России. Премьер-лига 6-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ахмат» (Грозный) – (0:1)

Состав «Зенита»: Лунев, Сантос, Иванович, Ракицкий, Смольников (46, Жирков), Барриос, Оздоев, Ерохин (68, Сутормин), Ригони (83, Кузяев), Азмун, Дзюба

Состав «Ахмата»: Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Бериша (62, Роши), Глушаков (90, Гащенков), Исмаэл, Иванов (81, Понсе)

Предупреждения: Бериша (14), Смольников (24), Роши (66), Оздоев (73), Ракицкий (90+4), Нижич (90+4)

Удаления: Уциев (7)