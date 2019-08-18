2019-08-18T16:14:10+03:00
Спорт

Боярский – о судействе на матче «Зенит» – «Ахмат»: «Это все равно, что врач поставил неверный диагноз, и пациент умер»

Главный болельщик сине-бегло-голубых уверен, что справедливость на стороне игроков
Анна ПОСЛЯНОВА
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Боярский уверен, что, «если бы не судья, все было бы нормально».Боярский уверен, что, «если бы не судья, все было бы нормально».Фото: "КП" Архив
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Своими впечатлениями от скандальной встречи «Зенита» с «Ахматом», которая завершилась вничью, и от работы судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным с «Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге» поделился Михаил Боярский.

– Из-за судейства мачт был сломан с седьмой минуты, когда удалили игрока «Ахмата» (защитника Ризвана Уциева. – Прим. ред.). Был нарушен баланс игры, – считает Михаил Боярский. – Мотивация у обеих команд, которые друг другу известны, поменялась. Все пошло вразнос. «Зенит», не рассчитывая на такую защиту и собираясь играть совсем иначе, возможно, немного расслабился. «Ахмат» нацелился на защиту, старался не пропустить. Если бы не судья, все было бы нормально.

Главный фанат петербургского футбольного клуба досадует, что два гола, забитые в ворота соперника, не засчитали. Но, с другой стороны, и «Ахмат» играл бы иначе, будь на его половине поля все одиннадцать игроков.

– Дисквалификации Дзюбы и санкций в отношении Семака? Не думаю, что это действительно будет, – отмечает Боярский. – На поле такой накал страстей, что эмоции сдержать просто невозможно. Это все равно, что врач поставил неверный диагноз, и пациент умер. Его родственники не скажут доктору: «Уважаемый, что же ты наделал!». Они, скорее всего, набросятся на него в попытке придушить. Тут то же самое: судья поставил неверный «диагноз» на обе команды, оба мяча, всю игру. Неправильный диагноз приводит к смерти. Не дай бог, дисквалификация, это уже совсем ни к чему. Но, уверен, справедливость на стороне игроков и тренера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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