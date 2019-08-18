2019-08-18T18:01:39+03:00
Происшествия

Поисковик из Москвы подорвался на мине в Ленобласти

30-летний мужчина попал в больницу с ранениями
Алена ЧИЧИГИНА
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Поисковик из Москвы подорвался на мине в ЛенобластиПоисковик из Москвы подорвался на мине в ЛенобластиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагедией едва не завершились поисковые работы в Ленобласти. Во время экспедиции в Кировском районе на мине подорвался 30-летний мужчина. Все произошло в субботу, 17 августа у озера Барское.

- Поисковики услышали хлопок, подбежали, помогли оказать первую помощь, - сообщили в пресс-службе ООД «Поисковое движение России. - Как выяснилось, сдетонировал взрыватель от гранаты, он находился в земле под корнями деревьев. Мужчина, получивший ранения, госпитализирован, состояние стабильное, жизнь и здоровье вне опасности.

Пострадал член подмосковного поискового отряда «Витязь». Он, как и его товарищи, приехал в Кировскую область на работы в места, где в Великую Отечественную проходили ожесточенные бои.

Сейчас там проходит масштабная военно-историческая экспедиция «Волховский фронт. Апраксин», в которой принимает участие 650 человек. Пострадавший приехал вместе с группой из Москвы, они встали лагерем рядом с участниками экспедиции, шли по собственному плану, однако их работа тоже была согласована с Минобороны, а также с администрацией Кировского района Ленобласти и органов МВД.

- Случившееся не означает, что взрывоопасный предмет пытались подорвать специально или разобрать. К сожалению, такие несчастные случаи возможны, несмотря на все принимаемые меры и при самом высоком уровне ответственности командиров и бойцов поисковых отрядов, - добавили в отряде.

Известно, что поисковик на подобных работах не в первый раз. Знает, как обходиться со взрывоопасными предметами. Кроме того, до старта экспедиции прошел дополнительный инструктаж, как себя вести при обнаружении снарядов. В лагере постоянно находится группа разминирования, которой передают информацию обо всех предметах, представляющих опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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