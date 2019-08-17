Гоняет на горных лыжах, катается на байдарках: 82-летняя жительница Петербурга раскрыла секрет молодости

Ольге Жуковской в прошлом месяце исполнилось 82 года. Но вы посмотрите на нее - настоящий живчик! Она до сих пор трудится - работает консультантом в крупной компании, а в свободное время катается на горных лыжах, на каяке, ходит в походы и рисует. Надо сказать, что и выглядит Ольга прекрасно – маникюр, прическа, ухоженная кожа… кажется, что цифры в паспорте ее вообще не волнуют. Откуда эта женщина черпает силы и как ей удается быть такой активной?

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ

Мы встретились у Ольги Васильевны у нее дома, среди картин, книг, цветов, фотографий и лыж.

- Вы проходите, угощайтесь! – гостеприимная хозяйка предложила пирожные, хотя сама отказалась. – Нет, нет, я сахар и соль не ем уже почти 50 лет.

В одной из комнат на кровати разложены фотографии ее родных. Ольга – коренная петербурженка. Во время блокады ее вывезли в эвакуацию в Нижний Новгород, позже туда приехала мама. Сейчас Ольга изучает архивы и работает над автобиографиями дедушки и мамы, которые спасали город.

- Недавно я познакомилась с писателем Юрием Вульфом, он пишет о героях-блокадниках, – признается женщина. - Я хочу почтить память своего деда и мамы, изучаю исторические документы. Позже Юрий включит это в свою книгу. Хочется, чтобы об этой трагедии никогда не забывали.

У Ольги три высших образования: окончила физфак СПбГУ, Технологический институт и университет им. Баумана. Долгое время работала инженером в Государственном оптическом институте им. Вавилова. Там и познакомилась с друзьями, которые заразили ее любовью к горным лыжам.

Эти трофеи Ольга Васильевна выиграла только в нынешнем сезоне

В 40 ЛЕТ - ВПЕРВЫЕ НА ГОРНОЛЫЖКУ

Вообще спорт в жизни Ольги был всегда. В студенческие годы каталась на велосипеде и получила звание мастера спорта. На беговых лыжах стояла с детства. В школе-то это была обычная физкультура, в студенчестве приходилось сдавать нормативы ГТО. Даже беременная ходила на тренировки. А вот горными начала заниматься в 40 лет – говорит, что до этого боялась высоты.

– Тогда было сложное время, не достать никакой инвентарь. – вспоминает наша собеседница. – Помню, как-то пошла в гости к приятелю, смотрю – у него на пианино стоит лыжный ботинок. Спросила, где же второй. «А со вторым я сплю» – пошутил приятель и с таким упоением рассказал про этот спорт, что я тоже загорелась. Пришла в профком и попросила лыжи. Мне тогда дали какие-то длиной в два метра (смеется), хотя, конечно, они мне не подходили. Но это не отпугнуло, наоборот, с тех пор меня за уши не оттянуть. Потом друзья рассказали, что у нас в городе есть Общество ветеранов, в нем я начала тренироваться и тренируюсь сейчас.

С конца декабря по начало апреля Ольга катается и участвует в соревнованиях. В ее квартире скопилось уже шесть полок с трофеями.

Наша героиня встала на лыжи в 70-е годы, когда это еще не было так модно.

НА БАЙДАРКЕ ПО ПОРОГАМ

Еще одна часть жизни нашей героини – вода. Ольга - кандидат в мастера по водному туризму.

– Вначале я занималась спортивным ориентированием, выполнила первый разряд, а потом друзья сказали мне: «что ж ты все по лесам бегаешь, давай на воду!» – смеется женщина.

С 60-х годов обошла и объехала почти всю страну от Камчатки до Прибалтики, от Кавказа до Кольского полуострова. Последний раз в дальнем походе Ольга была в 2006 году.

– Тогда мне было 75 лет. Мы большой компанией ездили в Забайкальский край, на речку со смешным названием Ципа. Помню, местные из деревни приходили смотреть на меня, мол, надо же, такая старая – и сплавляется по порогам! – улыбается женщина. – Сейчас я катаюсь не так далеко, в Лосево. Там на лодочной станции у меня хранится каяк. Я приезжаю, катаюсь одна по Вуоксе, добираюсь до другого берега, купаюсь там и назад. А потом на работу!

Но не всегда плавание Ольги было таким тихим. Она занималась гребным слаломом и сплавлялась на байдарках по порогам: и одна, и с напарником. Сейчас Ольга уже почетный судья на соревнованиях.

– Все всегда спрашивали, не страшно ли мне? А мне, наоборот, было интересно. По сложной воде тоже уже не хожу. Последний раз был в 2012 году, друзья взяли на слабо. Тогда я прокатилась, обошла все препятствия, но больше уже не буду. Мне хватает озер.

В свободное время Ольга рисует. И как вы думаете, где начала? В походе!

ПЕЙЗАЖИ ВМЕСТО СБОРА ЯГОД

В свободное время Ольга рисует. И как вы думаете, где начала? В походе!

– Как-то мы поехали на Ладогу. Я смотрю – все куда-то в лес ходят. Думала, что за брусникой, потом понимаю, что ее уже нет. Спрашиваю, куда вы ходите-то? Мне отвечают: на пленэр, рисовать пастелью. Я захотела попробовать, пошла учиться в художественную студию с подругой, которая тоже хотела рисовать. Она через год бросила, а я – нет.

Сейчас у нее в квартире повсюду на стенах лесные и водные пейзажи, натюрморты, учебные работы с обнаженными натурщицами. В комнате с самым большим окном стоят мольберт и краски. Есть целый уголок с иконами: Ольга несколько месяцев ходила в Александро-Невскую лавру и училась иконописи. Теперь точно решен вопрос, что подарить друзьям.

Ольга Васильевна часто выступает в роли приглашенного судьи на соревнованиях по водным видам спорта

5 СЕКРЕТОВ МОЛОДОСТИ

– Честно, я не считаю, что применяю какие-то особенные методы, чтобы сохранить молодость, но все же мне они помогают. Может быть, помогут кому-то еще.

1. Встаю в 7:30, каждое утро делаю зарядку, чтобы чувствовать себя бодрой. Если опаздываю, могу ее сократить, но никогда не пропускаю.

2. Ем пять раз в день порцию величиной с пригоршню. К сладкому равнодушна, люблю фрукты, овощи и орехи. Вешу всего 54 кг.

3. Пью воду – 30 грамм на килограмм тела, вот и считайте сколько. Много хожу пешком.

4. Самое важное то, что у меня интересная, насыщенная жизнь: люблю ходить в театр, кино и музеи. В свое время просмотрела весь репертуар БДТ, потому что у меня там работала подруга. Я работаю, общаюсь с друзьями, у нас замечательная компания интересных людей, столько всего мы пережили. Как раз вместе мы катаемся на лыжах и ходим в походы.

6. А еще я всегда настраиваю себя на позитив. Мне кажется, что природа создала нас цельными и гармоничными. Большинство болезней от нервов и стресса, часто мы сами себе вредим. Надо думать о хорошем. Когда гармония внутри, то никакие таблетки не нужны.