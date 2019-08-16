2019-08-16T19:55:53+03:00
Общество

В ГИБДД предложили оградить тротуары на Невском проспекте забором

Горожане и урбанисты переживают, что это изуродует улицу
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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С начала 2019 года на Невском проспекте произошло 42 аварии.С начала 2019 года на Невском проспекте произошло 42 аварии.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Невский проспект – самая оживленная и неспящая улица Петербурга. И днем и ночью здесь полно туристов, местных жителей и автомобилистов. Пока первые неспешно гуляют, лихачи предпочитают преодолеть участок от Площади Восстания до Адмиралтейства с ветерком. Именно это приводит к трагедиям.

За последний год на Невском произошло несколько смертельных аварий. В феврале неадекватный водитель на полной скорости влетел в толпу пешеходов. Под колесами иномарки оказались пятеро, двое погибли.

Смертельная авария на Невском проспекте.

- С 1 января на Невском проспекте произошло 42 ДТП. Шесть человек скончались, 55 получили травмы. Шестеро из них – дети, - рассказывают в полиции.

При этом почти в половине случаев (18 аварий) автомобилисты вылетали на пешеходную зону. В ведомстве обстановку на главной артерии города называют «неблагоприятной». Очевидно, что проблему нужно решать как можно скорее.

Единственный выход, который видят ГИБДД - поставить вдоль тротуаров забор. Конечно, на некоторых участках Невского уже есть цепочка, отделяющая проезжую часть от пешеходной. Но на этот раз речь идет о более серьезных ограждениях. Они должны остановить авто, если вдруг во время аварии его вынесет с дороги.

Сейчас на проспекте встречаются столбики с цепочками. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас на проспекте встречаются столбики с цепочками.Фото: Олег ЗОЛОТО

Со своей идеей представители ГИБДД уже обращалось к городским чиновникам. Однако те лишь разводили руками. Денег на внеплановые работы нет.

- Ведомство планирует провести совещание с представителями профильных комитетов и администрации Центрального района, чтобы обсудить вопросы, связанные с повышением уровня безопасности, частичной реконструкции проспекта и установкой ограждений, - говорят в ГИБДД.

Дата совещания пока не назначена.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Не нужно уродовать город»

Мария ЭЛЬКИНА, архитектурный критик:

- Ставить такие заборы очень стыдно. Они ужасны эстетически. Петербург – город, для которого можно писать отдельную историю ограждений, цепочек, решеток, заборов. Во-вторых, это плохо для городской среды. Важное качество, которым всегда обладал Петербург – он был открытым. Такие препятствия на пути будут мешать прохожим. Нужно спросить у специалистов, помогают ли заборы от ДТП. Но я знаю, что в десятках самых симпатичных городов мира прекрасно справляются без них. Это не причина уродовать город. Есть масса возможностей и других решений. Одно из таких - лучше следить за соблюдением правил дорожного движения, снизить скоростной режим на проспекте и контролировать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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