2019-08-19T10:17:36+03:00
Звезды

«Польские индивидуальности» покажут в «Росфото»

Гости выставки смогут пообщаться с самим автором фотоснимков – Кшиштофом Гералтовским
Анна ПОСЛЯНОВА
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Дирижере Ежи Максымюк. Фото: «Росфото»Дирижере Ежи Максымюк. Фото: «Росфото»
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Петербург готовится к Неделе польского кино, которая стартует уже 21 августа. Одним из ее событий станет открытие выставки известного польского фотохудожника Кшиштофа Гералтовского, которую организовали «Росфото» и Польский институт в Санкт-Петербурге.

Экспозиция «Польские индивидуальности» состоит из 44 черно-белых снимков знаменитых польских писателей, художников, архитекторов, актеров и режиссеров. Их автор сделал в 1972-1995 годах, но для проекта отобрал лишь в 2009-ом. Тогда же он снабдил каждое фото краткой историей от первого лица на польском, английском, немецком, французском и испанском языках. Помочь с воплощением проекта помогла Национальная библиотека в Варшаве.

Театральный режиссер Эрвин Аксер. Фото: «Росфото»

Театральный режиссер Эрвин Аксер. Фото: «Росфото»

– Идея портфолио, объединяющего мои ранние черно-белые портреты, последовательно проходила через мою повседневную жизнь, – рассказывает Гералтовский. – И это несмотря на решительную преданность цвету, которая доминировала в моих мыслях о фотографии в течение 21 года.

Кшиштоф Гералтовский – член Союза польских фотохудожников, Польского авторского общества, член-корреспондент Немецкого фотографического общества. В 2007 году министр культуры Польши наградил его серебряной медалью «За заслуги в культуре». В 2013 году фотограф получил ежегодную премию министра культуры и национального наследия Польши в области визуальных искусств. Работы Гералтовского выставлялись в галереях Европы, США и Японии.

Генерал бригады Войска Польского Тадеуш Пюро. Фото: «Росфото»

Генерал бригады Войска Польского Тадеуш Пюро. Фото: «Росфото»

В первый день работы выставки, 20 августа, посетители смогут пообщаться с самим фотохудожником. Начало встречи – в 18:30.

КОНКРЕТНО:

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, Парадный корпус, 3 этаж, конференц-зал

Когда: 20 августа – 22 сентября

Режим работы: пн, ср, сб, вс – 11:00-19:00; вт, чт, пт – 12:00-21:00

Вход: свободный, но по предварительной регистрации на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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