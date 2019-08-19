«Не славы ради»: Михаил Боярский сообщил критерии отбора конкурсантов на шоу «Голос 60+»

Сегодня на Первом канале стартуют съемки второго сезона популярного музыкального шоу «Голос 60+». В этот раз в кресла наставников, кроме уже опытных Льва Лещенко и Пелагеи, сядут певица Валерия и актер Михаил Боярский. Ведущим традиционно выступит Дмитрий Нагиев.

- Я никогда не участвовал в таких проектах. Мне немного страшновато, но очень интересно, - признался «КП-Петербург» Михаил Сергеевич. - Мой критерий отбора участников будет простой. Важно, чтобы человек пел от души, не славы ради. У конкурсантов ведь уже такой возраст, когда пора думать о вечном. Я буду ориентироваться на таких артистов, как Вертинский, Бернес, Утесов, Высоцкий, Тальков. Помните, как Луспекаев в «Белом солнце пустыни» пел «Ваше благородие…»? Он фактически бормотал. А песня эта запала в души миллионов. Я уже приехал в Москву. «Слепые» прослушивания начнутся сегодня в полдень.

Уже известно, что в конкурсе примут участие вокалисты старшего поколения от 60 до 91 года, которым удастся преодолеть «слепые» прослушивания. Всего 50 человек, отобранных на кастинге из 250-ти. Наставники не будут стараться изменить стиль и манеру пения конкурсантов. Они лишь попытаются раскрыть их таланты с новых сторон.