Как мамам в декрете зарабатывать, не выходя из дома

БИЗНЕС С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕМЬИ

Мой нетипичный декрет длится уже четыре года. Я — мамочка с двумя детьми, которая начинала работать уже на следующий день после родов! Все потому что я не представляю жизнь без удаленной работы и своего бизнеса.

Декрет меняет жизнь со всех сторон и серьезно затрагивает семейный бюджет, который резко уменьшается в размерах. В свою очередь, траты, наоборот, резко возрастают, так как мама уходит в «отпуск». Как быть?

Работать в офисе больше невозможно. Решение проблем и закрытие всех финансовых вопросов находится в удаленной работе.

Какие плюсы в этом я нашла для себя:

- Можно работать из любой точки мира.

- Легко подстроить график под любой ритм жизни.

- Можно зарабатывать неограниченные суммы денег.

- Огромный выбор профессий. Можно не привязываться к одному направлению.

- Этим может заниматься каждая.

- Нет начальства, которое стоит над душой.

- Ты всегда рядом со своей семьей. Тебе не нужно постоянно отпрашиваться с работы, если заболел ребенок.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Начать просто в любой момент. Вот рабочий план, которому я рекомендую следовать:

1. Определитесь с интернет-профессией. Вы можете остаться бухгалтером, менеджером по продажам, помощником руководителя, маркетологом или дизайнером, если работали ими до декрета и хотите продолжать. Профессий в интернете огромное количество. Среди них точно будет и ваша. Зайдите на наш сайт www.sekiro.ru и скачайте список из более ста интернет-профессий.

Если вы хотите изучить новое дело, то вооружитесь книгами и запишитесь на курсы, чтобы получить качественную теоретическую базу. Например, наш тренинг «Востребованная интернет-профессия» может помочь вам изучить сразу около дести актуальных интернет-профессий. Вы выберете то, что вам будет по душе.

2. Далее приступайте к практике — поиску заданий. Вариантов несколько:

- Зарегистрируйтесь на бирже фриланса. Они есть, как тематические, например, для копирайтеров text.ru, так и общие, например, work-zilla.com. Время регистрации обычно занимает до десяти минут.

- Посмотрите сайты по поиску работы. Многие компании ищут себе удаленных сотрудников на постоянную работу с оформлением в штат. Здесь велик шанс найти одного постоянного заказчика и не продолжать поиски.

- Составьте список компаний, с которыми хотели бы взаимодействовать. Подготовьте сильное сопроводительное письмо и резюме. Чем больше писем отправите, тем выше ваши шансы найти работу.

- Мониторьте социальные сети. Во ВКонтакте, Инстаграме и Телеграме есть специальные сообщества и группы, где работодатели регулярно размещают свободные вакансии. Там можно найти разовые заказы или постоянное место работы. Это сейчас самый востребованный и удобный способ поиска работы.

- Поспрашивайте у знакомых. Возможно, кому-то из ваших близких нужна помощь. Или близким ваших близких. Сарафанное радио — отличная вещь. Оно не раз принесет вам новых клиентов в будущем, поверьте.

3. После того, как вы возьмете свой первый заказ, постарайтесь выполнить его качественно и в срок. Ведь ваш разовый заказчик может легко стать постоянным. При возникновении каких-либо вопросов задавайте, не стесняйтесь. Это лучше, чем неверно отправить задание в последний момент. Важное правило — не подводите заказчика.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы оставаться востребованным интернет-специалистом, о котором говорят, постоянно обучайтесь. Чем выше ваш уровень, тем дороже может стоить ваша работа и тем больше клиентов вы получите.

И всегда, слышите, всегда, собирайте все выполненные задачи в портфолио! Ваш «чемоданчик» с кейсами, подтверждающий уровень знаний, должен быть под рукой.

Дорогие мамы, я понимаю, как бывает сложно совмещать семью, дом и материнство. Но откажитесь сегодня от сериала и попробуйте следовать моим советам.

Я верю, что у вас все получится!

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