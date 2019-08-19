«Малыша закидали мешками с отходами, из бака торчала только лапка»: В Петербурге спасли щенка, выброшенного в мусоропровод

- Спускаюсь по лестнице, слышу стон. Кто-то так жалобно скулит. Оглядываюсь – никого не вижу, - вспоминает петербуржец Константин Машенцев.

17 августа мужчина вышел из своей квартиры на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга. Он спешил по делам, но его планы на день резко изменились. В мусорном баке мужчина нашел искалеченного щенка. Кто-то решил избавиться от несчастного варварским способом. Просто напросто выкинул четвероногого в мусоропровод, как ненужную вещь.

- Я понял, что звук доносится из помещения с контейнерами. Дверь была замотана проволокой. Я ее открутил, посмотрел, но стало тихо. Только отошел – опять скулеж, - рассказывает мужчина. – Я зашел внутрь, увидел лапу, которая торчала из бака. Сверху был набросан мусор, поэтому было непонятно, что там за собака. Она дергалась, пыталась выбраться.

Собаке потребовалась операция. Фото: предоставлено героем публикации.

На помощь Константину прибежала жена. Она принесла перчатки, вместе они откопали животное. Пса придавило тяжелыми мешками с отходами. На вид ему было три-четыре месяца.

- Стоять на лапах он не мог, пить отказывался, - рассказывает Константин. - Поэтому мы повезли его в ветеринарную клинику. Нашли такую, где есть и рентген, и МРТ. Обошлось без переломов, только ушибы. Правда, сильно пострадала печень.

По словам врачей, орган щенку могли отбить еще до того, как он оказался в мусоропроводе. Также спасители заметили проблемы с брюхом. Псу понадобилась полостная операция.

- Ему откачали кровь и жидкость из брюшной полости. Нужны были доноры. Нам помогли волонтеры. Они оперативно нашли трех здоровых собак, причем, определенных габаритов. Приехали лабрадор и две дворняги.

«НИКОМУ НЕ ОТДАДИМ»

На следующий день после операции щенок уже постарался встать на ноги. Впереди у него как минимум две недели реабилитации – анализы, переливания крови и другие процедуры. Часть денег на лечение собрали волонтеры. Однако не исключено, что семье потребуется помощь. За два дня на исследования и лекарства ушло больше 40 тысяч рублей.

- Мне кажется, что мимо проходили еще люди, но никто не обращал внимание на это. Но я не мог пройти мимо. Он так плакал, - вздыхает Константин. – Конечно, мы заберем его себе. Никому не отдадим.

Как только у Машенцевых появится свободное время, он намерен найти живодера. Соседи и жители района обещали ему в этом помочь.

- Главное, чтобы сейчас собака поправилась. Пока что он ест плохо, но уже немного ожил. Встал на четыре лапы, - рассказывает спаситель. - Думал, что никто не видит. Так что он вообще хитрюга.