Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома

19 августа стало известно о новой тяжелой утрате, которую понесла российская культура. В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Михаил Романов. По предварительным данным, тело музыканта нашли под окнами многоэтажки, где жил музыкант. Смерть артиста корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

- Михаил Борисович скоропостижно скончался 18 августа в возрасте 68 лет. Он проработал в филармонии почти 50 лет, из них 42 года заслуженном коллективе, которым руководит Юрий Темирканов, - рассказали в пресс-службе филармонии. - Для нас это тяжелая утрата. Он был не только прекрасным музыкантом и человеком, но и воспитал практически всех трубачей в оркестре.

Официальных причин гибели представители филармонии не называют, отметив, что разбирательство еще идет. При этом руководство учреждения уже пообещало оказать всемерную помощь в организации похорон и оплатить траурные мероприятия.

Дата и место прощания с заслуженным артистом России станут известны позднее.

Справка «КП»:

Михаил Борисович Романов родился 14 января 1951 года в Ленинграде. В 12 лет начал заниматься музыкой. В 1970 году окончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова, а в 1975 году — Ленинградскую консерваторию.

В 2002 году стал заслуженным артистом России.

С 2003 года преподавал в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, являлся ее доцентом.