2019-08-19T18:31:15+03:00
Общество

Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома

Трагедия произошла днем 18 августа
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге умер заслуженный артист РФ Михаил Романов. Фото: conservatory.ruВ Петербурге умер заслуженный артист РФ Михаил Романов. Фото: conservatory.ru
Изменить размер текста:

19 августа стало известно о новой тяжелой утрате, которую понесла российская культура. В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Михаил Романов. По предварительным данным, тело музыканта нашли под окнами многоэтажки, где жил музыкант. Смерть артиста корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

- Михаил Борисович скоропостижно скончался 18 августа в возрасте 68 лет. Он проработал в филармонии почти 50 лет, из них 42 года заслуженном коллективе, которым руководит Юрий Темирканов, - рассказали в пресс-службе филармонии. - Для нас это тяжелая утрата. Он был не только прекрасным музыкантом и человеком, но и воспитал практически всех трубачей в оркестре.

Официальных причин гибели представители филармонии не называют, отметив, что разбирательство еще идет. При этом руководство учреждения уже пообещало оказать всемерную помощь в организации похорон и оплатить траурные мероприятия.

Дата и место прощания с заслуженным артистом России станут известны позднее.

Справка «КП»:

Михаил Борисович Романов родился 14 января 1951 года в Ленинграде. В 12 лет начал заниматься музыкой. В 1970 году окончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова, а в 1975 году — Ленинградскую консерваторию.

В 2002 году стал заслуженным артистом России.

С 2003 года преподавал в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, являлся ее доцентом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Умерла пожилая женщина, выпавшая на ходу из маршрутки в Петербурге
21 августа по всему Петербургу зазвучат сирены
Эксперты из Петербурга выяснили, как производители сыра обманывают покупателей
Невнимательный велосипедист врезался в Hyundai на Кронверской набережной
Петербургские подростки «взорвали» заброшенное здание и поставили на уши спасателей
В Петербурге умер заслуженный артист России Михаил Романов
В Петербурге нашли 220 тонн риса с опасным вредителем-переносчиком холеры
На станции метро «Проспект Славы» поставили турникеты и начали уборку
Житель Ленобласти убил соседку по коммуналке из-за оплаты счетов и завернул труп в ковер
Петербургские гаишники помогли с ветерком добраться до роддома будущей маме
На съезде с Лиговского путепровода Таллиннскому шоссе добавят одну полосу
В Урочище Смердыня среди овощей нашли четырех нелегальных мигрантов
Капающая с потолка кровь напугала мигранта, живущего в квартире на Беговой улице