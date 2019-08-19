Чайна-таун в Петербурге: Зачем китайцы скупают недвижимость на Васильевском острове и что будет дальше

- Стойте! Вы куда? Закрыто! - кричит мне в спину девица лет двадцати.

Она одна из тех, кто охраняет покой ресторана в Таможенном переулке в Петербурге. Безымянным заведение стало около двух лет назад. До этого место было знаковым, и носило простое русское название «Ресторанъ». Самый центр города, 700 метров до Эрмитажа, двадцать - до Кунсткамеры.

Под высокими сводчатыми потолками – анфилада из четырех залов. Русская душа пела: посетителям подавали борщи, холодец, сельдь «под шубой», блины и пельмени. Для гурманов готовили стерлядь и лося. Все изменилось, когда хозяин решил избавиться от бизнеса. На лакомый кусочек положили глаз китайцы. Теперь атмосферу гостиной русского помещика дополняет густой запах приправ и лапши.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/725781" frameborder="0"></iframe> Ресторан в Петербурге "закрывают" для всех, кроме гостей из Китая.Артем КИЛЬКИН

- Закрыто, для кого написано? – раздраженно повторяет сотрудница.

Что со мной не так она объяснить не может. В это время в переулке из автобуса выгружается очередной десант китайцев. Гул нарастает, и туристы шумной лавиной залетают в «закрытый» ресторан.

- Мы работаем только для групп, - настаивает стражница.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

«Ресторанъ» - не единственное заведение, где русскому человеку (и любому другому, кроме гостей из Китая) без раздумий укажут на дверь. По оценкам экспертов туристического рынка, подобных столовых в Петербурге больше ста. Но самая гигантская находится в окрестностях «Ленэкспо». В 2015 году здесь открылся Китайский деловой центр, где проходят выставки, конгрессы и принимает гостей самый большой в Европе китайский ресторан «Цинь».

Центр расположился недалеко от Морского вокзала.Фото: Артем КИЛЬКИН

Четыре яруса, две тысячи посадочных мест. Днем здесь обедают группы туристов из Китая, а к вечеру за столами собираются «местные». Для них готовят и хлеб, и зрелища.

Группа туристов приехала на обед.Фото: Артем КИЛЬКИН

"Цинь" считается самым большим китайским рестораном в Европе.Фото: Артем КИЛЬКИН

Могут даже поставить в центре зала ринг и провести вечер боев М-1. Однако самое забавное и шокирующее место бизнес-парка – сувенирная лавка размером с футбольное поле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/725904" frameborder="0"></iframe> Самый больший китайский ресторан, открытый для русских.Надежда ФАТКУЛЛИНА

Первое, что вырывается при взгляде на витрины – нервный смешок. ГУМ, ЦУМ и остальной люкс даже рядом не стоит. Ценник на товары космический. Глаз падает на кислотно-зеленые часы со стразами. Накрывает ностальгия. В детстве у меня были такие. Рынок, 500 рублей и тебе завидуют все девчонки во дворе.

- Десять тысяч с копейками, - прерывает мои воспоминания продавец.

Цены в магазине заоблачные.Фото: Артем КИЛЬКИН

Огромную часть зала занимает волшебный камень янтарь. По крайней мере, за такую цену он точно должен обладать потаенной магической силой. Иначе, зачем это все?

Кусок «души тигра» для подвески – 250 тысяч, роза – больше полумиллиона, браслет из молочного янтаря – «всего» 102 тысячи. Может, от того, что весит легче пластмассового.

Русские сувениры на любой вкус и цвет, но не кошелек.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Китайцы готовы покупать и по таким ценам. По факту они заложники, потому что приезжают по безвизовому соглашению и не имеют права передвигаться самостоятельно, - рассказывает генеральный директор одной из турфирм, которая раньше специализировалась на туристах из Китая, Константин Яхонтов. - Теневые турфирмы и нелегальные гиды используют это в своих интересах. Перед поездкой туристы подписывают соглашение. В нем указано, что они обязуются тратить деньги в определенных местах.

Без медведя не обошлось.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПОСТРОИЛ СВОЮ ИМПЕРИЮ»

Туристы приезжают и уезжают, а китайцев на Ваське меньше не становится. Им этот бао-дао (остров сокровищ, - перевод с китайского) уже родной, здесь они уже давно «прописались».

- Чем занимаются китайцы на «Приморской»? Их так много стало, многие на дорогих машинах, - замечают местные жители. - Китайские бабушки выгуливают китайских детей на детских площадках. А вечером появляются родители. Значит, не туристы.

На линиях выросли, словно грибы шиитаке, азиатские рестораны и забегаловки, «закрытые» парикмахерские, детские сады с изучением языка и магазинчики с зарубежным провиантом. По словам экспертов, приезжие очень активно покупают на острове недвижимость.

Человеку "с улицы" попасть в ресторан не получится.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Китайские зарубежные диаспоры обычно стремятся к компактному проживанию, - объясняет председатель Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева. - Любовь к Васильевскому острову началась еще в конце 90-х годов. В Россию приезжали студенты, которым давали общежитие на улице Кораблестроителей. Они там жили, ставили на этажи железные двери. Им нравилось, что это новый район, и при этом недалеко от центра города.

Со временем любовь к Ваське стала лишь крепчать. В Россию повалили бизнесмены, которые решили не изменять традициям.

Одна из столовых для китайских туристов на Васильевском острове.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Один из двух самых влиятельных китайцев в Петербурге – Чэнь Чжиган – живет на Васильевском (ему, кстати, и принадлежит ресторан «Цинь», - прим. авт.). Можно сказать, что на острове он построил империю, - делятся специалисты, связанные с туристическим бизнесом. – У него везде есть связи: в местном отделении полиции, миграционной службе, службе занятости. Новые китайские предприниматели переезжали и обращались к нему за помощью. Так у них принято. Чжиган, благодаря своему влиянию, может решать различные вопросы.

«ОБЪЯВЯТ НЕЗАВИМИСИМОСТЬ»

Официальной статистики по количеству отошедших в руки интуристов квадратных метров нет. Однако очевидно, что за последнее 5-7 лет эта цифра увеличилась.

Китайцам нравятся русские конфеты.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Китайцы активно покупают недвижимость, так как у них идет бум потребления. Много наличных денег, высокие зарплаты. При этом в стране с недвижимостью проблема. В крупных городах она стоит примерно в десять раз дороже, чем в России, - объясняет Виктория. – К тому же, в Китае нет полной частной собственности на землю, где построено здание. Есть право владения на 20-70 лет в зависимости от района.

Поэтому лишние деньги китайцев предпочитают вкладывать – инвестируют в недвижимость. Квартиры они либо сдают «своим», либо перебираются и живут в них сами. Открылись даже агентства недвижимости, ориентированные лишь на китайцев.

- У нас даже есть шутка, что лет через двадцать «Васька» полностью отойдет азиатам, а остров они объявят территорией суверенного Китая, - говорит Виктория.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Они не планируют оставаться здесь навсегда»

Полина РЫСАКОВА, директор Лаборатории изучения китайского туризма:

- Да, сейчас на Васильевском острове концентрируются китайцы. Создаются структуры (магазины, рестораны, компании по изготовлению мебели и ремонту помещений), адресованные на приезжих. Я думаю, это будет продолжаться, пока им выгодно находиться в России для заработка. В основном к нам приезжают те, кто внутри китайского общества оказываются неконкурентоспособны. И они не останутся в России во втором-третьем поколении. Многие оформляют вид на жительство, но не гражданство. У китайцев здесь самый низкий процент среди других групп, которые к нам приезжают. Это доказывает, что они не планируют оставаться здесь навсегда.

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